Знакомьтесь заново и дарите свободу: 4 полезных совета для пары, которая начинает жить вместе

Пары, которые планируют начать жить вместе, боятся, что их "съест" рутина и исчезнет любовь. Ведь действительно мужчина и женщина, которые долго находятся в одном пространстве, со временем могут заметить, что их отношения несколько "подвяли". Например, куда-то исчезла страсть, а мгновения, проведенные вместе, радуют уже не так, как прежде.

Что делать, чтобы сохранить заинтересованность друг другом тогда, когда вы уже делите крышу над головой, Семье 24 рассказали спикеры нынешнего TEDx во Львове – Ольга Шевченко и Евгений Кудрявченко.

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Вместе пара 11 лет, почти столько же бок о бок работают в офисе, воспитывают двух детей, а еще признаются: на протяжении своего брака не раз были на пороге развода.

"В прошлом году в Украине официальные отношения порвали свыше 50 тысяч пар. Но кризисы, которые случаются в их совместной жизни, не являются поводом "разбегаться". Это толчок найти решение и дать шанс семье стать крепче", – говорят Ольга и Евгений.

Советы для пары, которая начинает жить вместе

Итак, ниже приведены 4 совета, которые стоит взять на вооружение тем парам, которые живут вместе.

Пусть между вами гуляет "ветер"

Сначала, когда вы проводите время друг с другом, это приятно. Но наступает момент и такого вашего пребывания вместе становится слишком много, может возникнуть ощущение, что вы мешаете друг другу.

"В таком случае обеими управляет энергия "разойтись". Желание кого-то одного получить свободу расценивается другим, как то, что он/она не любит или имеет кого-то другого. Здесь важно осознать свои потребности, понимать, что каждый имеет право откровенно говорить, как ему сейчас", – рассказывают Ольга и Евгений.



Когда между парой "ветер", вы наоборот хотите сильнее сблизиться / Фото Unsplash

И поймите, что у партнера должно быть место и время для себя самого: работа, отдых, встречи с друзьями или подругами.

"Иногда даже мы проводим отпуска врозь, но когда встречаемся, то понимаем, как сильно соскучились. Поэтому время от времени позволяйте "ветру" гулять между вами и тогда увидите, что будет совсем другая энергия – "сближаться", – добавляют они.

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Пара уверена, что свобода между влюбленными должна быть и во время карантинного периода, когда оба почти круглосуточно находятся в одном пространстве.

Задавайте себе вопрос о том, каким/какой хотите быть

Одним из величайших врагов пары, находящейся в отношениях, является ревность. Такие проявления эмоций, как считают Ольга и Евгений, возникают из-за страха.

Кто-то один начинает быть неуверенным в себе и думает, что не слишком красив/а, его покинут, он или она всегда будут одинокими. Прежде всего, стоит прекратить мысли о негативе и начать искать, откуда взялись такие мысли.



Не бойтесь искать причину страхов, даже если она в вас самих / Фото Unsplash

Когда подобное было у меня, я просто спросила себя: "Какой я должна быть, чтобы со мной хотели оставаться?"И поиск ответа на этот вопрос занял все то пространство, где раньше были предостережения и ревность, это помогло мне заново поверить своему партнеру", – вспоминает Ольга.

Планируйте свидание " незнакомцев"

После нескольких лет отношений и опыта такой совет может показаться паре странным. Но, как убеждают Ольга Шевченко и Евгений Кудрявченко, он эффективен. Ведь во время таких встреч партнеры могут не только лучше понять друг друга, но и узнать что-то новое.

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"К примеру, когда у Оли происходит какой-то небольшой кризис, она говорит: "Планируем свидание двух незнакомцев!" И действительно, то, какими вы были 5 или 15 лет назад, и теми, что есть сейчас, все-таки отличается. Люди живут воспоминаниями из прошлого. Поэтому важно будто заново познакомиться", – советует Евгений.

А это значит: вы еще раз и по-новому захотите узнать, чем в этот момент живет ваша половинка, каковы его или ее хобби. "Это особые ощущения, мурашки бегают по коже, в конце концов страсть", – добавляет Ольга.



Запланированные свидания помогают вам лучше узнать друг друга / фото Pixabay

Говорите, когда что-то неясно

Насколько бы тесным ни было общение у пары, каждый партнер из-за некоторых обстоятельств, сам того не замечая, может уделить своей половинке слишком мало внимания. В таком случае надо напроситься на разговор.

"Часто бывает, что кто-то зарабатывается, устает, забывает про того, кто рядом. А другой начинает "дуться" и молчать. Доходит до того, что молчание продолжается слишком долго и происходят срывы. Итак, ждать столько не стоит. Когда один почувствовал, что что-то не так, то должен сказать ему: "Мне срочно надо с тобой поговорить! Это помогает", – уверена Ольга.