Зубная фея и Пасхальный кролик будут работать на карантине, – премьер-министр Новой Зеландии

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн успокоила волнения детей и заверила, что Пасхальный кролик и Зубная фея – находятся в списке важнейших профессий, они продолжат работу во время карантина из-за коронавируса.

Однако Ардерн отметила, что Пасхальному кролику может быть проблематично добраться ко всем детям.

Интересно! Звонок и обед: папа придумал крутой способ, как заставить детей учиться дома – веселое видео

Поэтому призвала родителей нарисовать яйца на окнах своих домов, чтобы помочь соседским детям "поохотиться на яйца".

New Zealand prime minister Jacinda Ardern confirms Easter Bunny is classed as an “essential worker” but it might be “difficult for the bunny to get everywhere” in current circumstances.



Tooth fairy also confirmed as an essential worker. pic.twitter.com/Jv6o4t2tkG — Daniel Rosney (@DanielRosney) April 6, 2020

Кто такой Пасхальный кролик?Кролика часто называют одним из символов Пасхи. Он впервые появился в немецких народных легендах. Он раскрашивает яйца, прячет их в саду, а дети должны их найти. Это очень замечательная традиция на праздник, который любят дети.

Зубная феяЭто еще один сказочный персонаж, который приносит деньги за молочные зубы, которые выпадают у ребенка.

Добавим, что власти Новой Зеландии ввели режим чрезвычайного положения 26 марта. Сейчас в стране зарегистрировали 1210 случаев заражения COVID-19, один человек умер.