Звонок и обед: папа придумал крутой способ, как заставить детей учиться дома – веселое видео

Отец троих детей Джейсон Прехтер придумал несколько идей, как их привлечь к домашнему обучению. В веселом видео он показал свою версию утренних объявлений, которые дети обычно имели в школе, и это выглядит круто.

Мужчина скачал на телефон звук школьного звонка перед уроком, пишет Popsugar.

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После этого он становится на лестницу и громко озвучивает объявления. И знаете, какая лучшая часть его выступления? Выбор обеда после обучения, который дети слушают с удовольствием.

"Сегодня на обед у нас будут хот-дог или куриные наггетсы, а также на ваш выбор овощи и фрукты. Для взрослых будет открыт бар с разнообразными белыми винами из Калифорнии", – сказал он в громкоговоритель.

Смотрите видео, как папа заинтересовывает детей к обучению:

Кроме того, он напоминает детям о мытье рук и о том, что не стоит трогать лицо в течение дня. "Если вы не послушаете своего учителя, ваш карантин продлится в вашей комнате", – добавляет папа на видео.