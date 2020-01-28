Zv'yazani: как политолог и журналист смогли создать украинский бренд ковров

Zv'yazani – это первый украинский бренд, который создает ковры ручной работы с современным дизайном и авторскими вариациями традиционных узоров. Основательницы бренда Zv'yazani – политолог Наталья Осауленко и журналистка Ольга Каретникова-Котягина, которые после случайного знакомства решили начать общее дело.

Девушки познакомились за ужином в уютной атмосфере и уже тогда разговорились о планах на будущее и, как оказалось, обе мечтали открыть бизнес в сфере шитья, передает издание KFund Media.

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Как открыли собственный бизнес

Наталья рассказала, что она начала в 2016 году с пошива передников. "Потом расширилась до спецодежды для ресторанов. Также занималась "тайными вечерями" – это такие вечеринки на современный лад, где люди знакомились и ужинали. Мы с подругой готовили блюда самостоятельно, было весело", – рассказала Осауленко.

В то время Ольга уже имела бренд женской одежды. "Я заказала брюки из ее коллекции. Потом как-то встретились на кофе и выяснили, что текстиль – это наш общий интерес. Поэтому решили начать новое дело вместе", – говорит Наталья.

Почему начали делать именно ковры? Женщины рассказали, что они любят ковры и, к тому же, знали, эта ниша еще не занята.

Всего в старт бизнеса вложили около 4000 долларов собственных сбережений. На них заказали станки, шерсть, арендовали помещения и платили зарплату мастерицам.

Почему бренд называется Zv'yazani? Свой первый совместный проект девушки назвали Zv'yazani – в знак того, что они теперь прочно связаны – одна цель, одна работа.

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Сложные поиски мастеров

После планов девушки начали искать мастеров в Карпатах.

"На западе Украины мастеров действительно много, но специфика людей неожиданная для нас. Кроме того, они не работают на церковные праздники. Или вообще не хотят сотрудничать в рамках существования бренда. Мы подсчитали, что такие мастера будут плести ковер год-полтора", – ответила Ольга.

Затем девушки попытались найти мастеров за рубежом – в Марокко, где ковроткачество хорошо развито и рабочих много. Но в реальности договориться с мастерами напрямую не удалось, потому что мастерские там на закрытых территориях, в пустынях.

Тогда девушки подали объявление в социальные сети в группы по ткачеству и ковроткачеству. Откликнулись две девушки из Карпат, выпускницы института прикладного искусства. Так молодая специалистка Анна впоследствии стала техническим директором Zv'yazani в Киеве.

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Как продвигали бренд Zv'yazani

В начале, когда авторы проекта изучали вкусы будущих заказчиков, не было ни сайта, ни даже группы в соцсетях. Поэтому Ольга и Наталья каждый новый ковер фотографировали на телефон и выкладывали на собственные страницы.

"Реакция на наши изделия была откровенно потрясающей. Все друзья комментировали, делали перепост, активно требовали новых работ. Так, мы пользовались "сарафанным радио". А официальной организацией, с логотипом, названием и собственным сайтом стали в феврале 2018 года", – рассказала Осауленко.

Чтобы придумать интересные узоры, начинали с простой "геометрии", но сейчас Zv'yazani сотрудничают с известными украинскими дизайнерами: Лилит Саркисян, Евгенией Гайдамакой, Сашей Годяевой. Некоторые иллюстрации рисуют художники.

Кроме того, теперь продажа ковров налажена через сайт компании. "Индивидуальные заказы были из Франции, Нидерландов, США. Сейчас ведем переговоры о постоянной продаже во Франции", – добавили девушки. Также девушки планируют выпуск диванных подушек из натуральной шерсти.