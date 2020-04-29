Салон краси для дітей: мама вигадала цікавий спосіб розважити доньок на карантині

Мама двох дітей Меліса Темеровська вже використала десятки ідей заспокоїти своїх доньок на карантині. Нещодавно вона поділилася черговою фотографією крутої ідеї, яку можуть повторити вдома всі батьки: вона намалювала руки на картонній коробці, щоб діти могли бавитися в салон краси.

За словами Меліси, цей спосіб дозволить батькам отримати кілька хвилин необхідного спокою на ізоляції з дітьми. Свою ідею мама опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Я постійно намагаюся вигадати забавні заняття для своїх дівчат, щоб прибрати будинок чи виконати якісь домашні справи. І оскільки моїм донькам подобається, коли я малюю їм нігті, я вирішила цим скористатися", – сказала жінка.

Вона зробила "салон краси" з картонної коробки, на якій намалювала руки з нігтями, та дала дітям свої старі лаки для нігтів. Тепер дівчатка тихо та захоплено роблять манікюр на картоні, а мама може спокійно в цей час займатися своїми справами.