Самотня мама перетворила пожежну машину в будинок на колесах, щоб подорожувати з донькою: фото

Самотня 30-річна мама Меган та її 11-річна дочка Моллі живуть і подорожують у чудовому крихітному будинку на колесах, який вона переробила з пожежної машини.

Ця ідея в жінки виникла через те, що вона кілька років працювала в офісі понаднормово, розуміючи, що їй не вистачає часу з донькою. Тому Меган вирішила кардинально змінити своє життя, їй хотілося подорожувати і пригод, передає видання Time Sunion.

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Три роки жінка економила гроші, щоб вона з дитиною могли розпочати нове життя. Вона працювала адміністратором і керувала мильним бізнесом. Ці дві роботи допомогли їй зекономити 5000 доларів на рік. "Я знала, що хочу вести спосіб життя, де я щодня подорожувала б з дочкою Моллі. Я вирішила, що хочу побачити Північну Америку та жити без оренди будинку", – сказала Меган.

Як тільки жінка заощадила достатню кількість грошей, вона почала шукати фургон. Спочатку вона дивилася на мікроавтобуси Mercedes Sprinter, але вони були занадто дорогі. Але згодом Меган побачила оголошення, що продавався пожежний рятувальний фургон 1985 року і зрозуміла, що це те, що треба.

"Він був у мережі менше 24 годин. Коли я побачила це, я написала, щоб його не продавали. Я їхала дві години в той же день, щоб подивитися на фургон і запропонувала за нього 2000 доларів", – сказала Меган.

Так, за літо у 2018 році вона перетворила стару пожежну машину на шикарний крихітний будинок. До того ж, тато Меган – підрядник, а її мама – дизайнер інтер'єрів, тому вони допомогли дівчині у цій справі. А її друг Рей провів електропроводку та сонячну енергію.

Меган зробила все з нуля у фургоні. "Я хотіла зробити все так, щоб це було так по-домашньому для мене та Моллі, щоб вона почувала себе комфортно і почувалася у безпеці у дорозі", – додала вона.

Зараз Меган і Моллі місяцями подорожують в пожежному фургоні і люблять своє нове життя. Здебільшого вони зупиняються у різних місцевостях або залишаються на автостоянках WalMart.

"Моллі дуже любить це. Вона їде в різні місця, зустрічається з новими людьми, насолоджується природою і спить під зірками", – підсумувала Меган.

Окрім того, Меган займається домашнім навчанням Моллі під час подорожей. Вона сказала, що її дочка багато вчить, чого її не навчили б у школі. Проте основна мета мами – надихнути інших мам-одиночок на те, що такий вид подорожей з дитиною можливий.