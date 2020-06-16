Власна справа: історія успіху засновниці весільного агентства Dergousova Agency і бренду Home me
Саша Дегроусова – засновниця й керівниця весільної агенції Dergousova Agency та бренду домашнього текстилю Home Me. Як підприємиця може поєднувати дві справи – читайте у матеріалі.
Дегроусова розповіла у інтерв’ю виданню Сегодня про весільну індустрію в Україні та власну історію успіху бізнесу.
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З чого почався весільний бізнес
Саша наголосила, що спочатку їм просто подобалося робити оригінальні привітання і вони вирішили зробити це бізнесом. "Але нам було по 22 роки – ні грошей, ні досвіду, який бізнес? Але ми цього хотіли, тому робили як вміли, як відчували і у нас це круто виходило", – каже підприємниця.
І оскільки вони морочилося на якості, на деталях, на емоціях, то у них все почало швидко виходити. Потім відразу підключилися корпоративи, весілля і вони організовували всі івенти. А вже через п'ять років вирішили, що хочуть займатися конкретно весіллями. Так, і з’явилася Dergousova Agency.
За словами Саші, вони з першого дня відкрили ФОП, бо вирішили, що все з самого початку повинні робити офіційно. "До мене підвищився інтерес, коли я вже почала робити "серйозні" весілля", – додає вона.
Але Саша зізнається, що вона не прочитала жодної книги з організації весілля, не вчилася ні на одних курсах івент-організації. Тому будь-яка людина може самостійно освоїти цю професію, якщо хоче.
Про труднощі в роботі організатора
Саша розповідає, що найважче в організації оригінального весілля – знайти локацію. "Якщо ти робиш в ресторані, готелі, конференц-холі, то тут все добре. А ось якщо ти хочеш зробити в який-небудь бібліотеці, планетарії, оперному театрі, то це практично неможливо", – каже Дегроусова.
Яка найнезвичайніша локація, де Dergousova Agency проводили весілля? Саша зізнається, що одного разу навіть організовували весілля в лісі. Але це насправді складно, адже треба підключити генератори, поставити туалети та інше.
"Але найнезабутніше, напевно, коли ми робили весілля на островах біля затонулої церкви в Коростишеві, неподалік Києва. Ми на острів везли піаніно на човнах", - каже Саша.
У чому секрет Dergousova Agency
За словами Дегроусової, тут роль відіграють кілька речей:
Якість. Вони роблять якісний продукт, просто «заморочені» на якості. Це дає людині впевненість у тому, що вона отримає крутий продукт.
Надійність у всіх проявах. Це і конфіденційність інформації, всіх розмов, який повинні залишитися між ними. Саша каже, що вона зробить все, як обіцяла.
Завжди неймовірна атмосфера. "Цю атмосферу ніхто інший створити не може. У нас виходить робити це так, що люди розслабляються і насолоджуються, все органічно і взаємопов'язане. Думаю, це пов'язано з тим, що ми все робимо, ніби для себе", – додає підприємниця.
За словами Саші, організація – це талант. "І якщо у вас є ще творче начало і ви вмієш відчути якісь штуки, придумати їх, є відчуття стилю – то це прекрасно. У мене це все зійшлося. Тому я все це робила з власного досвіду, з натхнення", – запевняє вона.
Скільки людей зараз працює в агентстві? Dergousova Agency закрила офіс, куди люди могли б кожен день приходити на роботу і сидіти з ранку до вечора. Всі працівники вільні. Зараз вся команда Саші – це ті люди, які з нею протягом багатьох років.
"Дівчата майже всі займаються своїми проєктами, бізнесами. Але під весілля ми групуємось. Зараз у нас сім осіб", – відповіла засновниця весільного агентства.
Окрім того, Саша Дегроусова назвала п'ять критеріїв добре організованого весілля:
- Коли все чітко сплановано і під контролем.
- Коли весілля не зациклене на одній особі, а саме на команді людей розподілені завдання.
- Коли гості розслаблені, кайфують і насолоджуються. І отримують більше, ніж навіть могли очікувати.
- Коли пара взагалі не думає про те, що відбувається, вони не відволікаються.
- Коли всі підрядники та всі задіяні задоволені своєю роботою.
Про розвиток бренду Home me
Як виникла ідея створити бренд постільної білизни? "Я була в Нью-Йорку і зайшла до чергового магазину домашнього декору, де побачила красиву полиці, на якій лежала нереальна кількість красивої постільної білизни. Тоді я подумала, як би хотілося, щоб в Україні теж так було. А потім думаю, а чому ж я просто хочу – я зроблю", – розповідає Саша.
Де розташоване виробництво? За словами Дегроусової, у неї є виробництво в Китаї. Вона придумуємо все в Україні, летить тули і контролює якість. "Є також виробництво в Україні, це інші вироби. Ми зараз робимо ще пледи і килимки", – каже Саша.
На якому етапі розвитку зараз перебуває бізнес Home me? Підприємиця наголосила, що зараз бізнес прекрасно розвивається. Він уже окупив себе і давно прибутковий.