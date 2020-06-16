Саша Дегроусова – засновниця й керівниця весільної агенції Dergousova Agency та бренду домашнього текстилю Home Me. Як підприємиця може поєднувати дві справи – читайте у матеріалі.

Дегроусова розповіла у інтерв’ю виданню Сегодня про весільну індустрію в Україні та власну історію успіху бізнесу.

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З чого почався весільний бізнес

Саша наголосила, що спочатку їм просто подобалося робити оригінальні привітання і вони вирішили зробити це бізнесом. "Але нам було по 22 роки – ні грошей, ні досвіду, який бізнес? Але ми цього хотіли, тому робили як вміли, як відчували і у нас це круто виходило", – каже підприємниця.

І оскільки вони морочилося на якості, на деталях, на емоціях, то у них все почало швидко виходити. Потім відразу підключилися корпоративи, весілля і вони організовували всі івенти. А вже через п'ять років вирішили, що хочуть займатися конкретно весіллями. Так, і з’явилася Dergousova Agency.



За словами Саші, вони з першого дня відкрили ФОП, бо вирішили, що все з самого початку повинні робити офіційно. "До мене підвищився інтерес, коли я вже почала робити "серйозні" весілля", – додає вона.

Але Саша зізнається, що вона не прочитала жодної книги з організації весілля, не вчилася ні на одних курсах івент-організації. Тому будь-яка людина може самостійно освоїти цю професію, якщо хоче.

Про труднощі в роботі організатора

Саша розповідає, що найважче в організації оригінального весілля – знайти локацію. "Якщо ти робиш в ресторані, готелі, конференц-холі, то тут все добре. А ось якщо ти хочеш зробити в який-небудь бібліотеці, планетарії, оперному театрі, то це практично неможливо", – каже Дегроусова.

Яка найнезвичайніша локація, де Dergousova Agency проводили весілля? Саша зізнається, що одного разу навіть організовували весілля в лісі. Але це насправді складно, адже треба підключити генератори, поставити туалети та інше.



"Але найнезабутніше, напевно, коли ми робили весілля на островах біля затонулої церкви в Коростишеві, неподалік Києва. Ми на острів везли піаніно на човнах", - каже Саша.

У чому секрет Dergousova Agency

За словами Дегроусової, тут роль відіграють кілька речей:

Якість. Вони роблять якісний продукт, просто «заморочені» на якості. Це дає людині впевненість у тому, що вона отримає крутий продукт.

Надійність у всіх проявах. Це і конфіденційність інформації, всіх розмов, який повинні залишитися між ними. Саша каже, що вона зробить все, як обіцяла.

Завжди неймовірна атмосфера. "Цю атмосферу ніхто інший створити не може. У нас виходить робити це так, що люди розслабляються і насолоджуються, все органічно і взаємопов'язане. Думаю, це пов'язано з тим, що ми все робимо, ніби для себе", – додає підприємниця.



За словами Саші, організація – це талант. "І якщо у вас є ще творче начало і ви вмієш відчути якісь штуки, придумати їх, є відчуття стилю – то це прекрасно. У мене це все зійшлося. Тому я все це робила з власного досвіду, з натхнення", – запевняє вона.

Скільки людей зараз працює в агентстві? Dergousova Agency закрила офіс, куди люди могли б кожен день приходити на роботу і сидіти з ранку до вечора. Всі працівники вільні. Зараз вся команда Саші – це ті люди, які з нею протягом багатьох років.

"Дівчата майже всі займаються своїми проєктами, бізнесами. Але під весілля ми групуємось. Зараз у нас сім осіб", – відповіла засновниця весільного агентства.



Окрім того, Саша Дегроусова назвала п'ять критеріїв добре організованого весілля:

Коли все чітко сплановано і під контролем. Коли весілля не зациклене на одній особі, а саме на команді людей розподілені завдання. Коли гості розслаблені, кайфують і насолоджуються. І отримують більше, ніж навіть могли очікувати. Коли пара взагалі не думає про те, що відбувається, вони не відволікаються. Коли всі підрядники та всі задіяні задоволені своєю роботою.

Про розвиток бренду Home me

Як виникла ідея створити бренд постільної білизни? "Я була в Нью-Йорку і зайшла до чергового магазину домашнього декору, де побачила красиву полиці, на якій лежала нереальна кількість красивої постільної білизни. Тоді я подумала, як би хотілося, щоб в Україні теж так було. А потім думаю, а чому ж я просто хочу – я зроблю", – розповідає Саша.



Де розташоване виробництво? За словами Дегроусової, у неї є виробництво в Китаї. Вона придумуємо все в Україні, летить тули і контролює якість. "Є також виробництво в Україні, це інші вироби. Ми зараз робимо ще пледи і килимки", – каже Саша.

На якому етапі розвитку зараз перебуває бізнес Home me? Підприємиця наголосила, що зараз бізнес прекрасно розвивається. Він уже окупив себе і давно прибутковий.