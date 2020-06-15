На початку стосунків пара відчуває закоханість і їй здається, що кохання буде вічним. Проте з часом можуть виникати конфлікти, які вбивають романтику в парі. Тому ми підготували кілька секретів, які допоможуть побудувати довготривалі стосунки.

7 секретів довготривалих стосунків

Шукайте власну мову любові

Всі пари виявляють прихильність по-різному. Так, деяким людям потрібна нерозділена увага, а іншим – фізична прихильність або практичні жести, зокрема допомога з прибиранням чи приготуванням вечері, пише видання Family Today.

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Але ваш партнер може не знати, як вам важливо відчувати та показувати своє кохання. Тому поговоріть про це і з’ясуйте, що вам обом потрібно, щоб відчувати себе особливими. І обов’язково надалі робіть ці речі один для одного.

Робіть те, що працює у вашій парі

Забудьте про стандартні поради, що, які мають працювати у відносинах. Ці теорії часто хороші, але якщо вони не вирішують ваші проблеми, то знайдіть свої методи. Робіть те, що подобається вам обом і працює лише для вашої пари.

Якщо з часом якась традиція вам набридне чи це перестане працювати у вашій парі, то відзначте зміни та складіть новий план. Також не витрачайте час на невдалі заходи, які рятують інші пари від розриву, сподіваючись, що вони будуть працювати у вас. Шукайте щось своє.



Робіть разом те, що змушує вас почуватися щасливими / Фото Femmie

Майте нові пригоди

Пізнання свого партнера як особистості – це завжди захоплююче. Але це відчуття з часом згасає. До прикладу, чим довше ваші стосунки тривають, тим більше вам здається, що ви вже все знаєте про другу половинку.

У цьому випадку ви можете вивчати нові цікаві захоплення чи місця, де можна знайти чудові пригоди. Нові справи зблизять вас. Тому зробіть щось нове разом, підтримуйте один одного у цьому і тоді "метелики в животі повернуться" (ви знову закохаєтеся один в одного).

Робіть маленькі речі

Зосередження уваги на маленьких повсякденних речах може допомогти вам уникнути великих проблем згодом. Так, у всіх стосунках з часом зростає напруження, якщо ви проігноруєте проблему з чи відхилятимете потреби свого партнера.

Тому для пар важливо навчитися обговорювати проблеми під час їх виникнення. Не відкладайте все на потім, зупиніться і приділіть трохи часу і уваги, щоб вирішити всі конфлікти чи розбіжності.

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Відпустіть минуле

Зосередьтеся на теперішньому та залиште минуле позаду себе. Адже ви там вже нічого не зміните, ви можете лише вплинути на майбутнє.

Колишні помилки не повинні пригнічувати вас, їх треба розглядати як частину досвіду.

Продовжуйте знайомитися один з одним

Ніколи не припиняйте ходити на побачення та влаштовувати сюрпризи один одному. Це старий, але добрий план, який завжди працює. Плануйте щотижневі побачення або щомісячні вихідні, де ви з другою половинкою зможете просто відпочити разом.

Також це можна поєднати з новими пригодами, щоб зробити все ще цікавішим. Нові справи, нові міста та нові захоплення допоможуть повернути пристрасть у стосунки.



Періодично влаштовуйте побачення з партнером / Фото Ультиматум

Говоріть про свої стосунки

Регулярно влаштовуйте відверті розмови про те, що відбувається у ваших стосунках, які проблеми виникають тощо. Регулярне вирішення цих питань допоможе налагодити відносини.

І будьте уважними один до одного. Іншими словами, коли партнер приходить до вас з проблемою, то зачекайте зі своїми питаннями і не засуджуйте, просто вислухайте, – так ви станете особою, якій захочеться довіритися.