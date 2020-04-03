Секрети виховання: чому єврейські діти стають геніями

Кожен батько мріє виховати свою дитиною розумною, самостійною та цілеспрямованою. І для цього використовують різні методи впливу: від заохочення до покарання. Натомість єврейські батьки вирішують ці завдання незвичним способом – багато дозволяють дітям та обожнюють їх.

Любов єврейських батьків до своїх малюків не знає кордонів. І хоч психологи сперечаються про плюси і мінуси такого виховання, єврейські діти нестачі любові та уваги не відчувають, пише видання Changeonelife.

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Секрети виховання дітей від єврейських батьків

Не можна створювати дітям комплекси

Єврейська мати ніколи не говорить своїй дитині, що вона погана, вона замість цього скаже: “як міг такий хороший хлопчик як ти, зробити таку дурість?”

Єврейські матері мають таку позицію: "У моєї дитини немає, і не може бути недоліків". Можливо, вони їх і бачать, але крім них про це ніхто не дізнається.

Розумна свобода

Сучасне єврейське виховання поєднує дві суперечливі речі: свободу дитини і жорсткість вимог. Гарна метафора, що описує цей стиль: простора, вільна кімната з жорсткими стінами.

В єврейських сім’ях діти ходять батькам по голові, і розфарбовування татового паспорта маминою помадою – не привід докоряти чи сварити дитину. Для батьків-євреїв свобода дитини – не спеціальне "виховання", а повітря, яким не можна не дихати.



Єврейські діти / Фото Rifmnet

Жорстке виховання починається тоді, коли дитина переступає межі неприпустимого. У єврейській родині зрозуміло, що мамині парфуми вилити можна, а ось бити бабусю по голові – ні.

Хвалити дитину з будь-якого приводу

Мама завжди хвалить свою дитину, ще з самого народження дитини. Єврейська мама захоплюється навіть найменшими успіхами, досягненнями малюка, нехай це буде всього лише нове слово чи невміла пляма в якості першого малюнка. Про це обов’язково дізнаються всі друзі і знайомі, а головне – дитина повинна побачити, що її хвалять у присутності всіх. Якщо ж досягнення дитини серйозніші, то без довгих оплесків і вихвалянь з боку всієї сім’ї не обійтися.

Якщо ми привчимо себе помічати в дітях всі їхні хороші прояви, включаючи дрібниці, і заохочувати їх при кожному зручному випадку, це може змінити їхню поведінку. Щоб зміцнити прагнення малечі до хорошого, дозвольте їм якось "підслухати", як ви розповідаємте про їхні успіхи своїм друзям.

Високий ступінь відповідальності за свою поведінку

Євреї направляють дітей своїм прикладом і дуже відповідальною поведінкою по відношенню до всього сказаного і зробленого.

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Любов і повага в родині

Єврейська традиція пояснює, що основу будь-якої родини складають чоловік і дружина – батько і мати. Тому дітей необхідно змалечку привчати до того, що на першому місці завжди ставиться увага матері до батька і навпаки.

Якщо дитина засвоїть, що його батьки живуть, перш за все, один для одного, переконається, що їх взаємини просякнуті повагою, любов’ю і турботою, він буде відчувати себе захищеним. Окрім того, подібна поведінка батьків – прекрасний приклад для наслідування.

Вчитися бути батьками

Батьківське виховання починається ще до народження дитини. Дівчинка, вступаючи в шлюб, вже готова стати матір’ю, її не вчать "жити для себе", її головна кар’єра – будинок і сім’я.



Єврейська сім'я / Фото Imrey

Прагнучи виховати успішних, самостійних дітей, які твердо стоять на своїх ногах, єврейські мудреці розробили цілу систему виховання, з якої в Ізраїлі кожен охочий може ознайомитися на спеціальних батьківських курсах. Ось вам і перший закон успішного виховання – воно починається з власного виховання і навчання.

Вчити дітей правильно розпоряджатися часом

Єврейські діти не знають, що таке лінь і вештання дворами: скрипка, англійська, математика – все одночасно і багато. Змалку діти привчені до того, що постійно бути зайнятим справою, і це нормально.