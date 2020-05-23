Серцю не накажеш: як безболісно пережити розрив стосунків з другою половинкою
Не всім людям вдається побудувати сім’ю з однією людиною на все життя. Більшості доводиться пройти через розставання. І дуже часто це залишає болючий слід у душі.
Тому ведучий проєктів на Новому каналі Олег Кензов поділився власними порадами, як максимально безболісно завершити стосунки, адже він теж неодноразово стикався з цим.
Цікаво! Помста за сльози: дівчина надіслала колишньому хлопцеві тонну цибулі, щоб той теж плакав
Як безболісно пережити розставання
- Не звинувачуйте себе
Коли стосунки руйнуються, людина може зациклюватися на тому, які речі можна було зробити інакше. Починає шукати причини, чому не вдалося зберегти гармонію і щастя. Якщо вона стала ініціатором розриву, то її мучить почуття провини, а якщо її покинули – то в неї зменшується самооцінка. Тут важливо пробачити себе за невдалі стосунки, щоб іти далі.
- Дозвольте собі страждати
Коли стосунки закінчуються, від всіх знайомих ллються поради: відволіктися й зануритися в роботу, щоб забути про нього/неї. Але про це лише легко говорити, а не вчинити. До того ж, насправді тактика відволікання допомагає лише притупити біль, а не прожити чи відпустити її.
Тому дозвольте собі сумувати, але не зациклюйтеся на смутку. Життя триває і ви знайдете собі когось ще кращого.
Не приховуйте свої емоції / Фото Loyer
- Шукайте радість
Робіть те, що приносить приємні емоції, піднімає самооцінку й покращує настрій. Може здатися, що життя закінчилося. Але це не так, кохання до протилежної статі – не єдине, що робить життя яскравим. Вашої уваги та спілкуванні потребує багато людей, тож давайте дарувати їх.
- Не лікуйтеся за рахунок іншого
Є спокуса вступити в нові стосунки, щоб не відчувати болю розставання. Але не варто цього робити, краще не кидатися відразу в обійми до іншої людини. Це буде нечесно по відношенню до неї.
Та й ви не зможете винести цінних уроків з розставання. Якщо розумієте, що сумуєте за тілесним контактом, запишіться на парні танці або масаж – вони компенсують відсутність дотиків.
Читайте також! Як правильно закінчити стосунки з партнером: пояснення психологів
- Пізнайте себе
Розставання дарує не лише біль, а й свободу. Розрив – це відмінний привід, щоб почати робити те, на що не вистачало часу в парі.
- Допоможіть собі
Під час розриву болить не лише душа. Через те, що організм переживає стрес, порушується сон, страждає серцево-судинна система і гормональний фон. Так організм реагує на емоційне напруження. У цій ситуації не перевантажуйте себе роботою, не намагайтеся забутися на вечірках до ранку.
Навпаки, намагайтеся повноцінно спати, займіться спортом, щоб скидати напруження, і харчуйтеся продуктами, що додають організму сил.
Отже, єдиного рецепту, як максимально безболісно пережити розставання, немає. Спробуйте прислухатися до свого внутрішнього голосу і винесіть з розставання корисний досвід, що дозволить уникнути цього в майбутньому.