В це складно повірити, але дві пари близнюків випадково зустрілися та закохатися. В мережі стали популярними фото з весілля сестер-близнючок, які одружилися на братах-близнюках.

Сестри Кеялла і Тейолла Люкс з дитинства вони пишалися своєю особистістю і намагалися всіляко підкреслити те, що вони близнючки, пише видання Gesellschaft.

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Тому дівчатка однаково одягалися, робили однаковий макіяж, зачіски, мали однакові іграшки, аксесуари тощо.

Коли вони стали старшими, то закохалися, і ’ясувалося, що теж у близнюків. Дівчата зустріли Шона та Еріка Кроу, подружилися з ними, а згодом ці відносини переросли в сильніші почуття.



Сестри-близнючки закохалися у братів-близнюків / Фото gesellschaft

Тож, пари вирішили зіграти весілля в один і той же день. Цікаво, що дві пари блзнюків виглядали однаково: сукні для наречених робили у двох примірниках, як і взуття та букети, а хлопці Шон і Ерік також обрали однакове вбрання.

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Вже зараз у сімейства Кроу (дві родини з цим прізвищем) вже є діти. Користувачів інтернету зацікавило, чи будуть діти схожими. І як помітно по фото, вони дійсно схожі, і завдяки різним расам вони неймовірно красиві.



Діти пар близнюків / Фото gesellschaft