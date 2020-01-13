Ще одна країна узаконила одностатеві шлюби

Від 13 січня цього року в Північній Ірландії визнали офіційними одностатеві шлюби. Тепер, кожна охоча пара зможе подати заяву за 28 днів до весілля, щоб повідомити владу про рішення укласти шлюб, та отримати свідоцтво про одруження.

Коли в Північній Ірландії можна буде одружитися одностатевим парам? Уже в лютому 2020 звертатися можуть усі охочі узаконити стосунки на офіційному рівні.

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А тим щасливчикам, хто подав документи вже сьогодні, вдасться зареєструвати шлюб в свято – День закоханих (14 лютого). Влада якраз встигне розглянути заявку і пройдуть ті самі 28 обов'язкових днів.

Що буде з людьми, які вже вступили в одностатевий шлюб? Деякі одностатеві пари відправлялися за кордон для того, щоб взяти шлюб в місці, де це законно. Тому тепер ці пари теж будуть визнані одруженими офіційно.

Цікаво, що Північна Ірландія довгий час залишалася єдиною частиною Великобританії, яка відмовлялася приймати закон про легалізацію одностатевих шлюбів.

Одружитися чоловікам з чоловіками, а жінкам з жінками можна було в Англії, Шотландії та Уельсі. Натомість влада Північної Ірландії була непохитною, адже консервативні погляди політиків заперечували доцільність офіційного дозволу одностатевих шлюбів.

Де ще можна одружитися двом людям, незалежно від статі?

Нідерланди

Бельгія

Іспанія

Канада

ПАР

Норвегія

Швеція

Португалія

Ісландія

Аргентина

Данія

Бразилія

Франція

Уругвай

Нова Зеландія

Люксембург

США

Ірландія

Колумбія

Фінляндія

Мальта

Німеччина

Австралія

Австрія

Тайвань

Еквадор

Коста-Ріка

Великобританія

Зазначимо, що станом на 2018 рік у світі щонайменше 70 країн і територій одностатеві шлюби вважали злочином. У 8 із цих країн (Іран, Ємен, Саудівська Аравія, Судан, Нігерія, Сомалі, Ірак, Сирія) за гомосексуальність передбачена смертна кара.



Визнання ЛГБТ-прав у країнах світу / Інфографіка 24 каналу