З початком літа багато дітей мріють про улюблений відпочинок на відкритих майданчиках. Проте це може бути небезпечно для малечі: як через поширення коронавірусу, так і через ймовірність отримати серйозні травми.

Адже часто діти настільки захоплюються грою, що не завжди розуміють, що можуть травмуватися. Так, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні щорічно стається безліч випадків травматизму на вулиці, зокрема переломи, вивихи, поранення, травмування суглобів тощо.

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Батьки повинні пам'ятати про безпеку малечі під час відвідування дитячих майданчиків. Тож, Центр громадського здоров'я опублікував низку порад, які допоможуть батькам вберегти своїх дітей на ігровому майданчику.

Основні правила безпеки на дитячому майданчику

Поясніть дитині правила та стежте за нею

Розкажіть дитині, чому не можна торкатися руками обличчя, а особливо слизових оболонок, як себе поводити на майданчику, чому важливо одягати маску тощо.

Привчайте малечу до того, щоб під час чхання або кашлю потрібно прикривати рот згином ліктя. А також намагайтесь уникнути тісного контакту вашої дитини з іншими дітьми.



Дивіться за дитиною, щоб вона менше контактувала з іншими дітьми / Фото lechetrav

Візьміть з собою необхідні речі

Під час карантину, всі батьки повинні мати на прогулянці при собі антисептик та маску. Також беріть з собою воду, серветки та пластир на випадок, якщо дитина забрудниться чи пораниться.

І обов’язково після того, як повернетеся додому, ретельно вимийте руки собі та дитині теплою водою з милом.

Перевірте справність ігрового обладнання

Перед початком гри на майданчику перевірте чи все ігрове обладнання у справному стані та не несе небезпеку для дитини. Зокрема, подивіться всі частини надійно закріплені та відсутні виступаючи елементи з гострими краями.

Окрім того, перевірте, щоб на майданчику не було скла, гострих деталей, шприців тощо. Особливо ретельно огляньте пісочницю.

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Оберіть для дитини зручний одяг та взуття

Для прогулянки одягніть дитині комфортний одяг, щоб їй було зручно рухатися. Бажано, щоб він не мав елементів, які б чіплялись до ігрового обладнання: довгі шнурки, застібки, прикраси тощо.

А взуття краще взяти на неслизькій підошві, які б надійно фіксувалися на ногах. Влітку, коли на вулиці спека, одягайте малечі головний убір та використовуйте захист від сонця для шкіри.

Ніколи не залишайте дитину без нагляду

Батьки повинні уважно дивитися за своєю дитиною, коли вона на рухомому та високому ігровому обладнанні. Для гри краще обирайте те обладнання, яке відповідає віку та зросту дитини.



Правила для дітей на ігровому майданчику / Фото ЦГЗ