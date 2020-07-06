Безліч жінок думає, що можна сподобатися чоловікові, лише одягнувши сексуальне вбрання, високі підбори та зробивши красивий макіяж. Але насправді чоловіки найбільше цінують зовсім інші речі.

Шість пунктів на які чоловіки звертають увагу, озвучив психолог Олександр Шахов. За його словами жінка має зацікавити чоловіка та вплинути на підсвідомі чоловічі інстинкти. "Хоча, звичайно, хлопцям важливі і такі жіночі якості як ніжність, лагідність, доброта", – пише він в інстаграмі.

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Як чоловіки оцінюють жінок⠀⠀

Фігура

Це найважливіший пункт, на який чоловік звертає увагу. І варто зауважити, що тут необов’язково має бути образ дівчини з вузькою талією і великими грудьми або точно 90-60-90. Головне, вважають чоловіки, жінка має доглядати за собою.

Наукою доведено, що найпривабливіші жінки мають співвідношення об'єму талії до об'єму стегон 0,7. Саме такий показник говорить про високий рівень жіночих статевих гормонів, здоров'я і високій частоті вагітності.

Стан шкіри і волосся

Цей пункт теж говорить про здоров'я. Довге волосся асоціюється з високою фертильністю. Але це залежить від генів, тому не варто розчаровуватися, якщо у вас коротке волосся. Чоловікам подобається, коли в жінки сяє шкіра і волосся, і це точно приверне увагу.



Чоловік звертає увагу на волосся дівчини / Фото elamorydesamo

Симетричні і гармонійні риси обличчя

Підсвідомість вказує чоловікові, що симетричні риси обличчя – це найбільш здорова людина. Симетрія особи – це сигнал хороших генів. А асиметричність часто зустрічається у психічно і фізично хворих людей.

Посмішка

Здорові зуби та вираз дружелюбності дівчини однозначно викличе інтерес у чоловіка. Тому не варто боятися посміхатися вподобаному вам чоловікові. Легкою посмішкою ви можете висловити свій інтерес до нього.

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Голос

М'який та лагідний голос асоціюється чоловічим мозком з голосом матері в період дитинства, а, значить, з турботою і любов'ю. Психолог запевняє, що голос – це таємна зброя жінки. Мало хто з чоловіків говорить про це, але саме голос має колосальний вплив на хлопця.

Хода, об'єм грудей, довжина ніг, одяг

Тут на оцінку чоловіків впливає культурний фактор і особисті переваги, стандартів немає.

Окрім того, за словами Олександра Шахова, якщо чоловіки знайомляться, але не хочуть серйозних відносин, то причиною цьому може бути страх. Це означає, що хлопцеві вже робили боляче і він не довіряє жінкам.