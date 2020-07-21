Найчастіше у сучасному світі саме чоловіки йдуть на роботу, залишаючи жінку доглядати за малечею Так, вони мають працювати, щоб прогодувати сім’ю, але зараз є багато можливостей, які допоможуть виділити більше часу для своєї дитини. Тож, татусі теж мають робити деякі речі для своєї дитини.

Адже у перші тижні життя малеча потребує тактильного контакту з обома батьками, бо це дає йому відчуття безпеки. І надалі татусі мають брати активну роль у вихованні малюка, пише видання Coma.

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8 речей, які тато повинен робити для дитини

Просто обіймайте дитину

До певного віку всім дітям потрібні обійми та дотики, і не тільки від мами. Тому тато не повинен соромитися цього та бути близьким зі своїми малюками. Адже коли дитина виросте, то тато вже не зможе надолучити нестачу обіймів.

Вкладайте дитину спати

Так, спочатку малеча перед сном хотітиме лише материнського молока, тому татко не завжди зможе замніити дружину. Але варто самому намагатися вкласти дитину спати вже з ранніх місяців. І з часом дитина почне засипати й на батькових руках. До того ж, так буде легше вашій дружині.

Готуйте дитині їжу, коли маєте вільний час

Дуже чудово, якщо татусь у вихідні зможе розвантажити маму від готування. І дитина буде лише рада, що у нього такі талановиті батьки, а поступово і діти втягнуться в сімейну кулінарію та допомагатимуть на кухні. І дивлячить на татуся, малеча бачитиме гарний приклад.



Тато годує дитину

Дізнайтеся більше про свого малюка

Татусям варто більше цікавитися дитиною. До прикладу, можна сходити з дитиною в поліклініку або відвідати батьківські збори в школі.т ак, батьки зможуть побачити, чим хворіє дитина та як навчається в школі тощо. І не бійтеся запитати у сина чи доньки, як проходить його/її день. Це теж важливо для комунікації з малечею.

Привчайте дитину до гігієни

Татусь може покупати дитину чи почистити з нею зуби. Важливо привчати дитину до гігієни та чистоти. Вам треба показати, що ви теж розумієтеся в охайності, ане лише мама все це вміє. Окрмі того, прати шкарпетки чи нижню білизну вручну – це хороший навик, якому варто навчити дитину.

Побудьте з дитиною на лікарняному

Чоловіки давно мають повне право за законом доглядати за дитиною на лікаряному. І це цілком нормальна практика у сучасному світі. Так, ви зможете побути з дитиною, дати їй відчуття безпеки та звернути увагу на її здоров’я.

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Пограйте в дитячі ігри

Татусі теж мають долучатися до ігор з дитиною, адже це зближує та допомагає весело провести час. Тому спробуйте нзробитиз донькою «пасочки» в пісочниці чи побудуйе з сином фортецю з каменів. Граючи з малюком, ви згадаєте своє дитинство і корисно проведете час з дитиною, а це відіб’ється на ваших стосунках.

Беріть дітей до спільної справи

Будь-яка спільна справа позитивно вплине на малечу. Спочатку пробуйте щось легке: створіть з дитиною якусь саморобку чи зберіть пазл, а згодом залучайте малечу до серйозніших справ. Так, вона/він навчиться робити щось разом, а коли підросте, то буде допомагати.