Дедалі частіше хлопці та дівчата кажуть, що зараз надзвичайно складно знайти людину для серйозних та тривалих стосунків. Але психологи запевняють, що справа тут не у інших партнерах, а у вас самих.

Багато людей має певну проблему: вони шукають теплі почуття – любов, яку вони в основному асоціюють з тим, як їх захоплює партнер і вони отримують від нього аналогічну прихильність. Але насправді, психологи стверджують,що це може бути перешкодою для відчуття справжнього кохання, пише Mind Body Green.

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Проблема нерозуміння любові

Деякі люди не точно розуміють те, звідки приходить любов. Так, психологи кажуть, щобагато людей утворюють поняття любові до батьків і ці почуття вони шукають і до партнера у стосунках. Діти можуть вимагати любові у дитинстві, а тому щзакласти у головах неправильне розуміння кохання.

Партнери можуть постійно намагатися отримати теплі почуття від інших і ніколи не ділитися своєю любов'ю. Але в такому випадку ваше серце закрите для того, щоб дійсно отримати любов.



Поважайте себе у стосунках / Фото Unsplash

Люди не створюють любов, але вони відкриті для неї

Експерти кажуть, що любов не з’являється з нічого. Натомість люди самі можуть відкрити кохання для себе.

Адже ділитися любов'ю – це найкращий досвід в житті, і не потрібно її лише вимагати від інших. Дл цього спочатку потрібно навчитися любити себе, зокрема приділяти собі увагу, турботу і повагу, які ви, можливо, хочете отримати від інших.

"Любити себе – це не егоїстично, це відповідальність за себе. Любов до себе відкриває ваше серце для отримання любові і доволяє вам самим ділитися почуттями", – кажуть психологи.

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Як відкрити себе для любові

Експерти запевняють, що коли ви свідомо вирішите полюбити себе, ваше серце автоматично відкриється любові, тому ви зможете поділитися нею з іншими.

Так, коли ви полюбите себе, ви відчуєте себе щасливою і повною любові людиною, яка готова ділитися з іншими цими почуттями. І тоді ви знайдете справжнє кохання.