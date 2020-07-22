Більшість людей не мають чіткого визначення, що саме входить у поняття невірності. Також дослідження показало, що більше половини пар недооцінюють імовірність зради партнера, попри те, що самі зраджують.

Проте самі подружні зради – це досить поширене явище дуже поширене, яке викликає багато болісних емоцій. Тож, психологи радять частіше і відвертіше розмовляти з другою половинкою про зраду, пише ВВС.

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Точно з'ясувати, скільки людей за своє життя зраджували своїх партнерів важко, адже,якщо зважати на чесність дослідження, то виявляється, що невірними у тій чи інший спосіб були 75% чоловіків і 68% жінок.

Що люди розуміють під поняттям зради

Приблизно 6% гетеросексуальних людей вважають зрадою, якщо їхній партнер заплатив за особу протилежної статі в ресторані.

Дехто вважає зрадою лише секс, для інших – флірт також є актом невірності. Але визнаючи зраду в таких широких рамках, всі пари вірять в те, що їхні партнери не зраджують. Звідки цей оптимізм? Адже дослідження показують, що близько 70% людей зраджували свого партнера хоч раз у житті.



Дехто вважає зрадою флірт чи розрахунок в ресторані за іншу жінку / Фото Yakaboo

Окрім того, важко визначити емоційну невірність, бо це часто трапляється на роботі. Не дивно, що перехід від невинної дружби до чогось більш інтимного часто відбувається майже непомітно.

В одному дослідженні жінки, які мали постійного партнера, зізналися, що межа між невинними стосунками і чимось більшим з колегами по роботі часто досить розмита. "Скажу чесно, я щодня з нетерпінням чекаю, коли побачу його на роботі", – розповіла одна з учасниць дослідження.

Так, багато опитуваних погодилися, що для відчуття емоційної зради фізична близькість не обов'язкова.

Проте, лише 5% людей вважають, що їхній партнер зрадив їх або зрадить в якийсь момент стосунків. Але насправді подружні зради трапляється набагато частіше, ніж всі вважають.

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Але проблема в тому, що зрада означає різні речі для різних людей, бо в кожного своє уявлення про це. "Ми хибно вважаємо, що наші з партнером погляди на зраду збігаються, але у всіх людей дуже різні стандарти", - каже дослідниця.

Згідно здослідженням, близько 70% людей ніколи не обговорювали тему зради зі своїм партнером.

Але, якщо зрада таки сталася, чи треба одразу розповісти правду партнерові? Понад 90% людей зізналися, що воліли б знати правду. Також респонденти запевнили, що зраду легше пробачити, якщо це був поодинокий випадок.

Багато людей вважає, що зберегти довіру у парі є важливішим, ніж захистити почуття партнера. Проте подружня зрада досі є причиною номер один розлучень в Америці.