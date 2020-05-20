Що не можна забороняти дитині: інструкція для батьків

Батьки через безліч справ не завжди можуть приділити багато часу дитині, відмахуючись словами "не можна" або "припини". Так, є речі, які потрібно забороняти дитині, але не все, бо так малеча пізнає світ.

Експерти запевняють, що необхідно забороняти дитині грати з небезпечними предметами та вибігати на проїжджу частину, але є речі, які зовсім не обов'язково не дозволяти дитині. Тому, щоб дитина виросла самостійною та рішучою, видання "Перший" опублікувало список речей, чого не можна забороняти малюкам.

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Що не можна забороняти дитині

Вищати, кричати, бігати і стрибати по будинку

Дитина має вільно та активно висловлювати свої емоції. Адже для неї це і гра, і спосіб розслабитися і виплеснути енергію. Тому не намагайтеся переробити ваше чадо, вдома дозвольте бути дитині такою, якою вона є. Але потрібно не забувати пояснювати дитині, як варто поводитися на вулиці, в гостях чи буде-де інше.

Їсти самостійно

Дитина має самостійно навчитися тримати ложку, донести, не проливши, їжу до рота. Але це вимагає багато сил і терпіння. Натомість батьки, забороняючи їсти самостійно, не дітьки позбавляють дитину навичок зосередженості, але і можливості відчути впевненість у своїх силах – "я можу сам". Так, без брудного одягу не обійтися, але хіба це може зрівнятися зі стараннями малюка?



Дозволяйте дитині їсти самостійно / Фото Gleauty

Грати з водою

Часто батьки переживають, що діти влаштують потоп вдома, тому забороняють ратися з водою. Але це не велика небезпека. Обов’язково поясніть дитині зону, в якій вона може гратися:переливати воду чи плескатися. І обов’язково проконтролювати цей процес: візьміть різні ємності, ложки і приєжднайтеся до пізнавальної гри. Це точно захопить вашого малюка надовго, адже ігри з водою – це невичерпне джерело знання і радості.

Дивитися мультики

Для дитини, особливо яка відвідує дитячий садок, дуже важливо бути в курсі того, про що говорять однолітки. А для них події чергової серії мультику – це щоденні новини. Тож заборона дивитися їх можуть спровокувати в дитині замкнутість.

Так, батьки повинні підібрати ті мультфільми, які вони вважають прийнятними. І дивіться їх разом з дитиною, обговорюйте і розповідайте приклади з життя.

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Допомагати батькам

Так, батьки часто роблять за дітей багато речей, бо це швидше і легше. Але з часом дитина починає лінуватися і нічого не хоче робити. Експерти стверджують, що малюкові важливо відчувати себе потрібним. Ви тільки гляньте, як захоплено дитина допомагає діставати білизну з пральної машинки, поливати квіти або мити свій столик.

Також важливо отримати похвалу від мами чи тата і знати, що від нього теж багато що залежить. Тому завжди кличте дитину на допомогу, виділіть їй декілька легких лоя її віку обов’язків і частіше говоріть, що ви без неї не можете впоратися.

Малювати самій

Батьик не завжди дозволяють малечі малювати фарбами, бо вона забруднить одяг, помалює стіни тощо. Але це легко виправити. А творчість – особливо малювання – не просто розвиває уяву, а допомагає дітям виплеснути емоції в найправильнішій формі. Тому малюйте разом і розгадуйте стан малюка через його малюнки.



Дозволяйте дитині розвивати фантазію, як вона хоче / Фото visnyk.zp

Лазити по спортивним майданчикам на вулиці

На дитячому майданчику батьки говорять лише "впадеш", "забруднишся", “не лізь” тощо. Але ж набагато простіше навчити дитину правильно залазити по сходах чи з’їжджати з гірки, ніж постійно зупиняти. Адже малі діти нічого не бояться та сповнені енергії і сил, і повірте, що рано чи пізно ваш малюк все-таки залізе на заблронені конструкції на майданчику. Чи не краще попередити неприємні результати?

Торкатися чи розглядати речі, які можуть зламатися

Якщо якась річ не є небезпечною – дозвольте дитині її розглядати та не лайте дитину, якщо вона раптом щось зламає. Адже діти завжди хочуть знайти істину і розібрати цікаву річ до деталей. Дитині потрібно помацати якусь річ, тому просто дозвольте їй це і побачите, що після вашої розповіді вона сама поставить предмет на місце.

Висловлювати свою думку

Батьки мають розуміти, що дитина – це повноцінна особистість зі своїми думками, бажаннями і примхами. Тож, розмовляйте з ним на рівних, не лінуйтеся пояснювати і постійно спілкуватися, прислухайтеся до вашого малюка, і побачите, як швидко ви опинитеся на одній хвилі.

Розповідати небилиці

Не можна забороняти дитині розповідати байки чи вигадані розповіді. Вигадки – дуже важлива частина розвитку малечі, яка дозволяє розвиватися її правій півкулі, що відповідає за функції творчості, пам’яті, інтуїцію та емоції. Тому підтримайте розповідь дитини та проявіть щирий інтерес до цього.



​Слухайте власні історії дітей / Фото Unsplash

Проте часом дітям таки потрібно дещо забороняти. Видання Освіторія поділилася порадами, я правильно щось забороняти дітям.

Як правильно забороняти щось дітям

Чи можна виховувати дитину без заборон і обмежень? Якщо батьки не вводять заборон, замовчують помилки малечі й не дають їх виправити, то так вони виховують "кумирів родини", яким усе дозволено, все прощається та немає наслідків. Такі діти згодом стають занадто самовпевненими.

Розумні заборони йдуть на користь дитині. Які ж поради можуть бути щодо них?

Заборони не можуть слугувати тільки інтересам батьків

Батьки певною мірою мають слідувати за дитиною в її бажаннях, настрої і захопленнях. Адже заборона щось активно робити, грати, шуміти, коли батьки хочуть тиші та спокою, - це не виховання, а шкода. В підсумку, щоб не заважати батькам, діти "підсаджуються" на комп’ютерні ігри та бездумний перегляд фільмів.

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Заборон не може бути занадто багато

Ви можете заборонити дитині ноутбук та смартфон, дозволяти гуляти без дорослих тощо, однак такі заборони лише розпалюють бажання. Так, дитина із сильним темпераментом у підлітковому віці хотітиме порушити відразу всі батьківські заборони. Тож, коли йдеться про дійсно ризиковані речі (алкоголь, куріння, наркотики), треба не забороняти, а навчати протистояти спокусі.

Заборони слід доступно пояснювати

Є певні заборони чи правила, які маленька дитина не може зрозуміти. Але варто повторювати спрощені пояснення, з віком дитина все зрозуміє. До певних правил слід просто «дорости». І маленькій дитині, і підлітку пояснювати варто один-два рази.