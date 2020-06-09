Якщо ви довгий час були одружені, а потім розлучилися, то ймовірно вже могли зовсім забути, як ходити на побачення, розважатися та отримувати задоволення. Тому ми підготували кілька порад, які у цьому допоможуть.

Адже не всі почуваються готовими до побачення одразу після розлучення. І тут не варто поспішати, якщо ви ще не готові, краще дочекайтеся свого часу. Але видання Ліза підготувало кілька правил, як не зіпсувати побачення.

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5 головних правил побачень після розлучення

Не впускайте можливості сходити на побачення

Часто буває так, що розлучену людину кличуть на побачення, а в неї немає бажання чи настрою. Деякі ще пам'ятають ту біль, яку їм заподіяв колишній, і переживають з цього приводу. Інші відмовляються, бо досі чекають, що ексчоловік може повернутися.

Так, в головах у жінок виникає безліч думок, які заважають їм бути щасливими. Тому не відмовляйтеся від побачення, адже воно має і позитивні сторони. Адже запрошення на побачення – це мотивація вийти нарешті з будинку, привести себе в порядок та розвіятися.



Не відхиляйте запрошення на побачення / Фото Valet

До того ж, побачення ні до чого не зобов'язує – це лише спосіб провести час з користю: ​​познайомитися з кимось, поспілкуватися, повеселитися тощо. Пам'ятайте про це і не відмовляйся від чергового привабливої ​​пропозиції.

Не згадуйте на побаченні про колишнього

Скільки б болі та розчарування не приніс колишній чоловік, як би ви його досі не любили, але не варто згадувати про нього під час побачення. Бо ви не зможете отримати ніякого задоволення, та ще й зіпсуєте настрій тому, хто вас запросив.

На побаченнях колишні – це тема табу. Можна лише розповісти, що ви були заміжня, але благополучно розлучилися.

Не приховуйте важливі факти

Цікаво, що деякі жінки на побачення приховують свій вік, фінансові проблеми, наявність дітей, бо думають, що через це швидше налагодиться особисте життя. Але такі відносини "далеко не зайдуть", адже ваша брехня може стати причиною недовіри і послужити приводом для сварки чи навіть розлуки.

Чому? Бо ніхто не любить, коли йому брешуть. Та й навіщо приховувати те, що точно стане явним за якийсь період.

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Не будуйте одразу плани на життя

Психологи кажуть, що багато жінок, не встигнувши розлучитися, вже знову хочуть заміж. А все тому, щоб, ймовірно, довести собі і колишньому, що вона найкраща. Тому часто на побачення така жінка йде лише, щоб знайти чоловіка. Але ця позиція неправильна, тому що вона не принесе успіху.

Потрібно спочатку пережити розлучення, заспокоїтися, побути наодинці з собою і насолоджуватися життям без зобов'язань. Дозвольте собі розслабитися і просто ходити на побачення, щоб отримувати задоволення.

Отримуйте задоволення від сексу

Вам немає чому соромитися, якщо ви дозволили собі секс на першому побаченні. У вашому житті не повинно бути ніяких умовностей: робіть те, що вважаєте за потрібне. Адже у вас за плечима є цілий період життя, який був перекреслений розлученням, то чому б не дозволити собі бути жінкою?

Викиньте з голови стереотипи і страхи, а також думки про те, що хтось може вас засудити або неправильно зрозуміти.