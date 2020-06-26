Стосунки тата і доньки – це одні із найважливіших зв’язків у житті кожної дівчини. Зокрема, це впливає на соціальне життя доньки, її романтичні стосунки, академічну успішність та навіть фінансовий досвід.

Психологи запевняють, що ніхто в цьому світі не може любити дівчину більше, ніж її батько. Цей унікальний зв’язок має величезний вплив майже на кожен аспект життя дівчини, пише видання Family Today.

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Тому експерти назвали 5 речей, які повинні зробити татусі, щоб створити міцний зв’язок зі своїми дочками.

5 речей, які татусі повинні зробити для своїх доньок

Влаштувати побачення батько-дочки

Заплануйте побачення на обід чи вечерю, щоб провести час з дочкою. Проявіть свої джентльменські якості, відкривши для неї двері та підсунувши стілець тощо. Зробіть все, аби вона почувала себе особливою. Також, обов’язково потанцюйте з донькою, експерти кажуть що це чудово навіть якщо дитина ще маленька.



Тато з донькою на березі моря / Фото Mamaplus

Показати їй, що ви будете її захищати

Обнімайте її, коли вона засмучена. Запевніть доньку, що ти захистите її, незважаючи ні на що. Скажіть, що якщо їй треба буде допомога, то вона може прийти до вас. Це забезпечить дочці впевненість ризикувати та бути амбітною.

Казати їй, що вона красива і розумна

Часто говоріть компліменти та приємні слова своїй доньці. Це допомагає сформувати її впевненість у собі. Вона матиме сміливість та не боятиметься ризикувати, знаючи, що має підтримку. Так, дівчина звикне до того, що красу та інтелект цінують.

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Завжди робити для неї щось особливе у день народження

Завжди робіть їй щось приємне на день народження, свято, випускний тощо. Це допоможе зробити її переживання та спогади ще більш особливими.

До того ж, тато – це перший чоловік у житті дівчини, тому можете на свято подарувати їй квіти чи маленькі подарунки. Ваша любов до неї вічна, і ви повинні показувати їй це завжди.

Проявляти безумовну любов

Покажіть дочці, що любите її, незважаючи ні на що. Навіть коли вона робить помилки чи проходить складний етап у житті. Незалежно від обставин, покажіть їй, що ви завжди будете поруч і висловлюйте свою любов.

Наведені вище приклади – це лише кілька способів, як батьки можуть створити та зміцнити стосунки зі своїми дочками. Звичайно, існує багато інших способів, але головне – щоб ви докладали зусиль і робили її щасливою. Від цього залежить життя та добробут вашої дочки.