Кожна пара хоче мати здорові стосунки. Проте, це можна зробити лише тоді, коли обидва залучені та отримують від відносин те, що їм потрібно. Так, на кожному етапі розвитку стосунків пара повинна разом досягати певних цілей.

Незалежно від того, якими є ваші стосунки, пара має несвідоме бажання зробити їх ще кращими. Але важливо те, що всередині відносин, а не те, якими закохані виглядають, пише видання Yourtango.

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Кожна пара унікальна по-своєму. І всі різні в тому, що робить їх по-справжньому щасливими. Тому неможливо точно знати, що буде працювати для вас і вашого партнера. Проте цілі, які пари досягають у стосунках, є схожими для багатьох.

Цілі, які варто досягнути в перші 3 місяці знайомства

Зверніть увагу на внутрішні амбіції свого партнера

Саме зосереджені та глибокі розмови на ранній стадії стосунків дозволять вам зрозуміти, якою є ваша половинка насправді. Вивчаючи їх цілі на майбутнє і те, що приносить їй радість, ви можете зрозуміти, чи хочете мати стосунки з цією людиною.

Поділіться музичними смаками

Музика грає певну роль в житті кожної людини. Важливо, щоб ви могли оцінити музичний смак вашого партнера і не соромилися ділитися своїм власним. Якщо вам подобається схожа музика, то ви точно знайдете спільну мову.



Музичні смаки пари / Фото Vecteezy

Знайомство з друзями чи сім'єю один одного

Знайомство з друзями та сім'єю були показує важливе значення партнера у вашому житті. Тому ви повинні знати, чи готові жити один з одним, перш ніж все стане значно серйознішим.

Веселе побачення

До цього моменту ви, ймовірно, тільки ходили в кіно і на вечері. Але спробуйте спланувати веселе побачення, щоб побачити, якими ви будете в іншій атмосфері. Поїздка в парк розваг або похід – відмінний спосіб розважитися.

Відвідайте рідне місто вашого партнера

Побачивши, де виріс ваш партнер, ви отримаєте абсолютно нове розуміння того, ким він/вона є. Також цікаво досліджувати нові міста разом.

Цілі, які варто досягнути через 6 місяці після знайомства

Вирушіть у подорож разом

Автомобільна поїздка багато чому вас навчить. До того ж, подорожі – це завжди класно та весело, навіть якщо це просто поїздка в інше місто. Це навчить вас справлятися з різними ситуаціями разом.

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Почніть займатися спортом або сходіть на якийсь матч

Хоча це може бути не тією ідеєю, яка підходить кожній парі, але спортивні заходи – це гарне проведення часу та чудовий варіант для зближення.

Також ви можете піти з другою половинкою на стадіон або подивитися якийсь матч вдома по телевізору. Це покаже нервозність партнера та вашу підтримку один одного.

Підтримуйте один одного в тому, до чого ви прагнете

На цьому етапі ваших відносин у вас має бути досить гарне уявлення про те, що важливо для вашої другої половинки. Витратьте час, щоб показати йому/їй, наскільки ви підтримуєте те, для чого ваш партнер працює. Це покаже вам, наскільки ви серйозно налаштований заохочувати один одного.

Пройдіть через сварку

Ніхто не любить сваритися з партнером, але, на жаль, це неминуче. Якщо вже настав час, коли ви натрапили на конфлікт, то зробіть все, аби вирішити його розумінням і спілкуванням.



Сварки пари / Фото simpecado

Обговоріть очікування щодо сексу

Кожна пара визначає свій час для сексу. Можливо, ви вже зробили це або лише плануєте. У будь-якому випадку, вам повинно бути зручно обговорювати ваше сексуальне життя. Завжди будьте чесними один з одним з приводу своїх бажань.

Цілі, які варто досягнути протягом року стосунків

Відправитися на спільний відпочинок

Спільний відпочинок на морі чи будь-де інше – це відмінний досвід для вас і вашого партнера. Ви можете побачити, як ваша друга половинка турбується про вас, або ж просто повеселитися, дізнавшись, які ви разом у відпустці.

Проведіть деякий час один від одного

Проведіть якийсь час один від одного. Можете, до прикладу, на кілька днів поїхати до батьків чи друзів в інше місто. Адже кожній парі важливо мати власну незалежність, свободу та особистий простір.

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Сходіть на весілля друзів разом

Весілля – це прекрасне свято любові, і якщо вам пощастило побувати на такому святі зі своїм партнером, то насолоджуйтеся кожною хвилиною. Використовуйте цей день як спосіб розвинути розмову про власне майбутнє разом і просто веселіться.

Відвідайте виступ улюбленого виконавця

Відвідування концерту чи виступу виконавця, яким ви обидва захоплюєтеся, це веселе побачення і допоможе вам гарно провести час разом. Яку пісню ви обидва слухаєте постійно?

Відсвяткуйте свій 1-річний ювілей

Один рік разом – це дійсно багато, бо це близько 365 днів, які ви провели разом. Ви можете спробувати відновити своє перше побачення або піти в ваш улюблений ресторан разом. Все, щоб ви не вирішили, зробіть з захопленням.

Цілі, які варто досягнути протягом двох років стосунків

Здивуйте один одного почуттями

Навіть після двох років стосунків важливо час від часу нагадувати партнерові, як сильно ви його/її любите. Невеликі сюрпризи, які здивують кохану людину, обов'язково принесуть радість та відчуття щастя у відносини.



Робіть разом те, що змушує вас почуватися щасливими / Фото Femmie

Приймайте рішення, які принесуть користь вам обом

Якщо ви перебуваєте на цій стадії, то все досить серйозно. Тому почніть планувати щось на майбутнє та приймайте важливі для вас рішення. Можливо, ви хочете разом назбирати на квартиру тощо.

Будьте частиною досягнень один одного

Святкуйте разом досягнення свого партнера. Окрім того, варто пишатися коханою людиною за виконану роботу та бути вдячними за те, що партнер підтримував та в цей момент був поруч.

Знайдіть радість в простих речах

Хоча закоханість вже могла минути, є багато способів зберегти любов та пристрасть. Ви також можете помічати радість у дрібницях. Наприклад, коли друга половинка готує вам зранку сніданок чи турбується про вас, коли ви хворі тощо.

Не потрібно постійно очікувати підтвердження любові

Нормально казати партнерові про свої почуття чи вимагати цього від нього, але, чесно кажучи, парі не потрібно робити це постійно. Після двох років стосунків ви маєте бути впевнені, що ваш партнер любить вас.