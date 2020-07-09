Карантин влаштував перевірки парам, що призвело до збільшення конфліктів та розлучень. Проте для декого він виявився доволі корисним та лише зміцнив їхні стосунки з другою половинкою. Психотерапевти помітили справжні позитивні фактори у пар від карантину.

Так, деякі закохані змогли разом вирішити всі проблеми та подолати перешкоди, інші просто зміцнили стосунки, постійно перебуваючи разом.

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Психологи видання Welland Good розповіли, як парам на карантині вдалося зблизитися та стати щасливішими, ніж вони були раніше через цей стресовий час.

Що позитивного отримали пари від карантину

Розподіл справ призвів до поліпшення відносин

Більш регулярна і помітна участь обох партнерів в сімейних справах може зміцнити стосунки. За словами експертів, важливо працювати разом, щоб мати міцні відносини.

"Спільна робота над спільною метою може бути дуже корисною для пари, а підтримання чистоти в будинку може забезпечити відмінне почуття виконаного обов'язку та спільної роботи, що змусить пару відчувати себе пов'язаною", – каже експерт з відносин Хайме Бронштейн.

Менше відволікаючих чинників дало парам більше часу

Не маючи можливості скласти нові плани у своєму календарі, багато пар зізнаються, що в їх житті стало менше постійних відволікаючих справ. А це дозволяє їм проводити більше часу зі своїм партнером.



Пара на карантині більше часу проводить разом / Фото vartonews

Окрім того, якщо пара розділяє спільні цілі та інтереси, то так вони можуть зблизитися і відчути себе більш пов'язаними, працюючи в команді як єдине ціле. "Коли відволікаючих чинників менше, у пари з'являється більше часу і простору, щоб зосередитися один на одному і на самих відносинах", – каже Бронштейн.

Цей час нагадує парі про початок стосунків

Життя не стоїть на місці, зараз люди більш зайняті та не завжди знаходять час один на одного. Тому багато пар перестають ходити на побачення так часто, як це було на початку стосунків. Проте карантин нагадав закоханим "стару" атмосферу.

"Час, проведений разом і далеко від "нормального" життя, повернув багатьом парам те, що вони мали на початку стосунків. Деякі пари відновили свої побачення вдома та почали частіше гуляти разом. Вони заново відкрили для себе те, що колись було дійсно важливим", – каже Джильотті.

Експертка запевняє, що карантин одночасно змусив пари цінувати свої відносини і дав їм час подумати про те, як це знову може бути чудово.

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Партнери підтримують один від одного

Несприятливий фактор карантину – це те, що він робить зв'язок з людьми, яких ви не можете бачити особисто, важчим. Люди багато часу не бачилися навіть з родиною, щоб убезпечити себе від зараження. Тож, безліч з них залишилися без підтримки.

Проте ті пари, які спільно проводили карантин, збільшили кількість своєї підтримки. Партнери допомагають другій половинці у домашніх справах чи роботі та завжди підтримують. "У декого з’явилося відчуття, що вони» вдвох проти всього світу», і це зблизило їх", – вважає Джильотті.

Більше стійкості

Багато пар відчули себе більш згуртованою командою в карантині, що посилило почуття стійкості. "При спільному проведенні часу, особливо 24/7, як це було на карантині, у житті людей виникали різні дрібниці , тому це змушувало пару працювати над проблемами і конфліктами", – каже Бронштейн.

Так, закохані, розуміючи, що вони можуть успішно долати всі труднощі, та проблеми, знайшли нову силу і стійкість, які поліпшують їх відносини ще більше.

Висловлення вдячності

У міру того, як пари долають фізичний і емоційний стрес, вони отримують більше співчуття один до одного. "Це стало дуже реальним за час карантину, і люди почали висловлювати вдячність одне одному. А це в свою чергу породжує ще більше любові і розуміння у відносинах", – стверджує експерт.



Вдячність партнерів важлива для стосунків / Фото Unsplаsh

Коли людина відчуває себе вдячною, вона відчуває, що її чують, бачать і знають, ким вона є насправді. І ця реальність може сприяти збереженню міцного зв'язку будь-якої пари.

Більше сексу

Відсутність поїздок на роботу, планів та віддалена робота з дому дала багатьом парам більше часу, а тому й сексу у відносинах. "Чим більше часу пара проводить разом, тим більше в них інтимності. З підвищеним почуттям близькості може відбуватися більше сексуальних контактів", – говорить експертка Елен Джильотті.

За її словами, пари, які раніше рідко займалися сексом, за час карантину заново відкрили свою радість від спілкування та отримали вдвічі більше інтимної близькості.