У кожної людини є свої страхи, що викликають неприємні емоції. Деякі виникають ще у ранньому віці і в майбутньому вони неодноразово повторюються. Зокрема, діти дуже часто бояться темряви. І батькам у такому випадку дуже важливо правильно реагувати та допомогти малечі перебороти ці страхи.

На сайті видання "Мой ребенок" опублікували декілька корисних порад для батьків, які допоможуть розібратися, чому дитина боїться темрями та зробити все для того, щоб вона позбулася цього страху.

До теми Звідки у дітей з’являються страхи та як їх побороти

Що робити, коли дитина боїться темряви

Якщо дитина боїться засинати із виключеним світлом, можна пограти у гру . У такому випадку малюку може допомогти класична гра в хованки. Спершу, варто пограти її при світлі, щоб дитина звикла. Далі – у напів темряві. Якщо страх залишатися самому у неосвічуваній кімнаті не зникає, то відкладіть гру. Не варто нав'язувати її малечі. Також чудово підійде гра "Знайди предмет". У темній кімнаті шукайте різноманітні предмети разом із дитиною, а пізніше нехай вона робить це сама, а ви в той час стійте біля дверей.

. У такому випадку малюку може допомогти класична гра в хованки. Спершу, варто пограти її при світлі, щоб дитина звикла. Далі – у напів темряві. Якщо страх залишатися самому у неосвічуваній кімнаті не зникає, то відкладіть гру. Не варто нав'язувати її малечі. Також чудово підійде гра "Знайди предмет". У темній кімнаті шукайте різноманітні предмети разом із дитиною, а пізніше нехай вона робить це сама, а ви в той час стійте біля дверей. Прочитайте дитині казку про героя, який дуже боявся темряви, але потім прилетіла фея (або супергерой), подарувала малюкові хлробрість і тепер він не боїться і допомагає іншим.



Що робити, коли дитина боїться темряви / Фото: blog.eva.ua