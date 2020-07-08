Часто в дітей виникає такий період, коли вони не слухають батьків, вередують, роблять щось заборонене тощо. Що ж робити батькам з поганою поведінкою малечі? Психологи кажуть, що найкраще знайти підхід до дітей допоможуть розмови перед сном.

Поради, як говорити з дітьми та сказати їм про поведінку дала психологиня Сабіна Ламанова у своєму інстаграмі.

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Вона вважає, що незалежно від віку, розмови перед сном допоможуть батькам знайти підхід до дітей. Зокрема, є переваги таких розмов.

Чому варто говорити з дітьми саме перед сном? За словами психологині, лежачи у теплому ліжечку, дитині легше сконцентруватися на ваших словах, бо вона не відволікається на ігри чи інші заняття.

До того ж, якщо дорослий сидить біля дитини на підлозі, то це допоможе підтримати візуальний контакт, який збільшує ймовірність того, що вашу інформацію дитина почує та сприйме.



Експерти радять говорити з дитиною перед сном / Фото Family Today

Ще одна перевага – дитина перед сном розслаблена і спокійна, а тому інформації легше проникнути і закріпитися у її підсвідомості.

Про що говорити з дитиною перед сном, щоб це мало ефект на її поведінку?

Сабіна Ламанова вважає, що найкраще говорити про вашу духовну любов і про те, як ви пишаєтеся своєю дитиною.

Скажіть про її досягнення за день, нехай і найменші. ("Ти у мене такий розумний, сміливий, добрий (така ніжна, ласкава, дбайлива). Як ти добре сьогодні сам/сама взув/ла черевики" тощо).

Також варто підключити тактильний контакт – гладити дитину по голові або руці. Адже свою любов треба показувати і говорити про неї, бо це впливає на спокій і врівноваженість дитини. Якщо малеча відчуватиме вашу любов щодня, то її погана поведінка зникне.