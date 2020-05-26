Що робити, коли зникла дитина: план дій

Зазвичай, 90% зниклих дітей знаходяться в першу добу пошуку, тому в цій ситуації важливо діяти одразу в перші години після зникнення. Ми підготували алгоритм дій для батьків, що робити, коли ваша дитина зникла.

За даними Адвокатського об’єднання "Форсеті", в Україні з початку року зникла понад тисяча дітей. Дехто з них загубився, а дехто – самовільно пішов з дому. Нижче читайте поради, що робити, якщо ваша дитина зникла.

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По-перше, як наголошують експерти, що потрібно спробувати заспокоїтися та не панікувати, адже це лише погіршить ситуацію. В цьому випадку важлива кожна хвилина, тому варто діяти швидко.

Що робити, коли зникла дитина у громадському місці

Якщо дитина зникла у громадському місці, зокрема в торговому центрі, на ринку, вокзалі чи в аеропорту, то батьки повинні:

негайно зверніться до адміністрації ;

; повідомте всі прикмети дитини, у що вона була одягнена;

потрібно оголосити про зникнення дитини по гучномовцю ;

; перевірте виходи, входи, туалети, автостоянки та склади.



Що робити батькам, якщо дитина загубилася / Фото kolomyia.today

Окрім того, ледь не щодня діти, особливо підлітки, тікають з дому, і перелякані батьки метушаться по місту, не знаючи, що робити і де їх шукати. Тому після того, як знайдете дитину, з’ясуйте причини, чому вона так зробила. Можливо, у вашій сім’ї є серйозні проблеми, які варто вирішити, щоб така ситуація не повторилася.

Якщо дитина зникла з дому

огляньте всі її речі (чи взяла вона з собою комплект одягу, ґаджети, гроші тощо);

пошукайте особистий щоденник, перевірте сторінки у соцмережах, можливо, там знайдете необхідну інформацію;

пригадайте, чи були якісь підозрілі телефонні дзвінки чи розмови;

розпитайте сусідів. Може, вони бачили дитину, або людей, які приходили до вас додому, чи чули якісь звуки з вашої квартири.

Якнайшвидше зверніться у поліцію. Подайте заяву до відділення або зателефонуйте за номером 102. Дайте поліції останнє фото дитини і дайте речі, на яких можуть бути відбитки дитини, запах чи волосся.

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Як шукати дитину, яка зникла

Попросіть родичів, друзів, знайомих, волонтерів міста допомогти в розшуку. Якщо дитина зникла поза межами міста, до пошуків треба підключати працівників лісгоспу, МНС, кінологів із собаками. Зв'яжіться з оператором мобільного зв'язку, подайте заявку на встановлення місцезнаходження дитини. Зателефонуйте усім друзям та знайомим дитини. Зателефонуйте у довідку лікарень, залізничних та автовокзалів. Повідомте про зникнення дитини в школу, садок, гуртки, які вона відвідувала. Запитайте, чи не говорила дитина комусь про те, що хоче втекти, чи не приходив до неї хтось підозрілий. Розклейте оголошення про зникнення з фотографією, прикметами дитини та своїми контактами. Розмістіть такі оголошення на спеціалізованих пошукових сайтах, у соцмережах. Зверніться у місцеві ЗМІ. Надайте фотографію та інформацію про дитину.



Що робити після того, як знайшли дитину? Психологи наголошують, що ні в якому разі не можна сварити її. Малеча сама може бути налякана. Тому заспокойтеся, а вже потім поговоріть про те, що сталося.

Також час від час обговорюйте з дитиною, що робити, якщо вона загубиться: як їй діяти і до кого звертатися. Поясніть, як поводитися з незнайомцями. У дитини має бути готовий алгоритм дій.