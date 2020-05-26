Що робити, коли зникла дитина: план дій
Зазвичай, 90% зниклих дітей знаходяться в першу добу пошуку, тому в цій ситуації важливо діяти одразу в перші години після зникнення. Ми підготували алгоритм дій для батьків, що робити, коли ваша дитина зникла.
За даними Адвокатського об’єднання "Форсеті", в Україні з початку року зникла понад тисяча дітей. Дехто з них загубився, а дехто – самовільно пішов з дому. Нижче читайте поради, що робити, якщо ваша дитина зникла.
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По-перше, як наголошують експерти, що потрібно спробувати заспокоїтися та не панікувати, адже це лише погіршить ситуацію. В цьому випадку важлива кожна хвилина, тому варто діяти швидко.
Що робити, коли зникла дитина у громадському місці
Якщо дитина зникла у громадському місці, зокрема в торговому центрі, на ринку, вокзалі чи в аеропорту, то батьки повинні:
- негайно зверніться до адміністрації;
- повідомте всі прикмети дитини, у що вона була одягнена;
- потрібно оголосити про зникнення дитини по гучномовцю;
- перевірте виходи, входи, туалети, автостоянки та склади.
Що робити батькам, якщо дитина загубилася / Фото kolomyia.today
Окрім того, ледь не щодня діти, особливо підлітки, тікають з дому, і перелякані батьки метушаться по місту, не знаючи, що робити і де їх шукати. Тому після того, як знайдете дитину, з’ясуйте причини, чому вона так зробила. Можливо, у вашій сім’ї є серйозні проблеми, які варто вирішити, щоб така ситуація не повторилася.
Якщо дитина зникла з дому
- огляньте всі її речі (чи взяла вона з собою комплект одягу, ґаджети, гроші тощо);
- пошукайте особистий щоденник, перевірте сторінки у соцмережах, можливо, там знайдете необхідну інформацію;
- пригадайте, чи були якісь підозрілі телефонні дзвінки чи розмови;
- розпитайте сусідів. Може, вони бачили дитину, або людей, які приходили до вас додому, чи чули якісь звуки з вашої квартири.
- Якнайшвидше зверніться у поліцію. Подайте заяву до відділення або зателефонуйте за номером 102. Дайте поліції останнє фото дитини і дайте речі, на яких можуть бути відбитки дитини, запах чи волосся.
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Як шукати дитину, яка зникла
- Попросіть родичів, друзів, знайомих, волонтерів міста допомогти в розшуку.
- Якщо дитина зникла поза межами міста, до пошуків треба підключати працівників лісгоспу, МНС, кінологів із собаками.
- Зв'яжіться з оператором мобільного зв'язку, подайте заявку на встановлення місцезнаходження дитини.
- Зателефонуйте усім друзям та знайомим дитини.
- Зателефонуйте у довідку лікарень, залізничних та автовокзалів.
- Повідомте про зникнення дитини в школу, садок, гуртки, які вона відвідувала. Запитайте, чи не говорила дитина комусь про те, що хоче втекти, чи не приходив до неї хтось підозрілий.
- Розклейте оголошення про зникнення з фотографією, прикметами дитини та своїми контактами.
- Розмістіть такі оголошення на спеціалізованих пошукових сайтах, у соцмережах.
- Зверніться у місцеві ЗМІ. Надайте фотографію та інформацію про дитину.
Що робити після того, як знайшли дитину? Психологи наголошують, що ні в якому разі не можна сварити її. Малеча сама може бути налякана. Тому заспокойтеся, а вже потім поговоріть про те, що сталося.
Також час від час обговорюйте з дитиною, що робити, якщо вона загубиться: як їй діяти і до кого звертатися. Поясніть, як поводитися з незнайомцями. У дитини має бути готовий алгоритм дій.