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Що робити у випадку домашнього насильства: МВС опублікували план дій

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Домашнє насильство в сім'ї
Домашнє насильство в сім'ї / Скриншот з відео

МВС України висловили сподівання, що самоізоляція допомогла багатьом українським родинам стати ще ближчими. Але є і такі сім'ї, в яких на карантині виникли проблеми домашнього насильства.

Тому відомство опублікувало в фейсбуці план безпеки, що робити в таких випадках.

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Адже викликати напруження в сім’ях могли самоізоляція, фінансова нестабільність, страх та невпевненість.

План безпеки у випадках домашнього насильства

  • Сплануйте план втечі з дому
  • Зробіть копії або фото документів
  • Завчасно підготуйте речі першої необхідності, ліки, гроші, документи та дублікати ключів. Складіть все в сумку та надійно сховайте або передайте на зберігання близьким людям, яким ви довіряєте.
  • Домовтеся з родичами, сусідами чи друзями про умовні знаки, які ви можете подати у випадку домашнього насильства чи загрози.
  • Якщо конфлікту не уникнути, то намагайтеся перебувати ближче до виходу або в кімнаті, з якої можна легко вийти.
  • Завжди телефонуйте 102 та не бійтеся викликати поліцію. Адже вчасно надана допомога може врятувати ваше життя.
  • Якщо вам надано фізичного насильства, зверніться до лікарні.
  • Також зробіть фото всіх синців та ознак побиття, майте повідомлення з погрозами чи записи телефонних розмов.

Дивіться відео плану безпеки у випадку домашнього насильства від МВС

За даними ексочільниці МОЗ Уляни Супрун, кожна третя жінка або дівчинка хоча б раз у житті стає жертвою фізичного або сексуального насильства від партнера.  Також від насильства можуть потерпати діти, чоловіки та люди літнього віку.

Куди звертатися у разі вчинення насильства:

  • 102 – Національна поліція України
  • 1547 – Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі)
  • 0 800 500 335 (безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) — Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству
  • 0 800 500 225 / 116 111 – Національна "дитяча" гаряча лінія
  • 0 800 213 100 – Єдиний контакт центр системи безоплатної правової допомоги.


Домашнє насилля на карантині / Інфографіка 24 каналу

Теги: Новини України Сімʼя Карантин в Україні 2020 Здорове життя Психологія Міністерство внутрішніх справ Психологія сім'ї
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