Що робити у випадку домашнього насильства: МВС опублікували план дій

МВС України висловили сподівання, що самоізоляція допомогла багатьом українським родинам стати ще ближчими. Але є і такі сім'ї, в яких на карантині виникли проблеми домашнього насильства.

Тому відомство опублікувало в фейсбуці план безпеки, що робити в таких випадках.

Цікаво! Домашнє насильство під час карантину: що робити та куди звертатися, пояснила Супрун

Адже викликати напруження в сім’ях могли самоізоляція, фінансова нестабільність, страх та невпевненість.

План безпеки у випадках домашнього насильства

Сплануйте план втечі з дому

з дому Зробіть копії або фото документів

Завчасно підготуйте речі першої необхідності, ліки, гроші, документи та дублікати ключів . Складіть все в сумку та надійно сховайте або передайте на зберігання близьким людям, яким ви довіряєте.

. Складіть все в сумку та надійно сховайте або передайте на зберігання близьким людям, яким ви довіряєте. Домовтеся з родичами, сусідами чи друзями про умовні знаки , які ви можете подати у випадку домашнього насильства чи загрози.

, які ви можете подати у випадку домашнього насильства чи загрози. Якщо конфлікту не уникнути, то намагайтеся перебувати ближче до виходу або в кімнаті, з якої можна легко вийти.

Завжди телефонуйте 102 та не бійтеся викликати поліцію. Адже вчасно надана допомога може врятувати ваше життя.

та не бійтеся викликати поліцію. Адже вчасно надана допомога може врятувати ваше життя. Якщо вам надано фізичного насильства, зверніться до лікарні.

Також зробіть фото всіх синців та ознак побиття, майте повідомлення з погрозами чи записи телефонних розмов.

Дивіться відео плану безпеки у випадку домашнього насильства від МВС

За даними ексочільниці МОЗ Уляни Супрун, кожна третя жінка або дівчинка хоча б раз у житті стає жертвою фізичного або сексуального насильства від партнера. Також від насильства можуть потерпати діти, чоловіки та люди літнього віку.

Куди звертатися у разі вчинення насильства:

102 – Національна поліція України

– Національна поліція України 1547 – Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі)

– Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі) 0 800 500 335 (безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) — Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству

(безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) — Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству 0 800 500 225 / 116 111 – Національна "дитяча" гаряча лінія

– Національна "дитяча" гаряча лінія 0 800 213 100 – Єдиний контакт центр системи безоплатної правової допомоги.



Домашнє насилля на карантині / Інфографіка 24 каналу