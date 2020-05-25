Що робити у випадку домашнього насильства: МВС опублікували план дій
МВС України висловили сподівання, що самоізоляція допомогла багатьом українським родинам стати ще ближчими. Але є і такі сім'ї, в яких на карантині виникли проблеми домашнього насильства.
Тому відомство опублікувало в фейсбуці план безпеки, що робити в таких випадках.
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Адже викликати напруження в сім’ях могли самоізоляція, фінансова нестабільність, страх та невпевненість.
План безпеки у випадках домашнього насильства
- Сплануйте план втечі з дому
- Зробіть копії або фото документів
- Завчасно підготуйте речі першої необхідності, ліки, гроші, документи та дублікати ключів. Складіть все в сумку та надійно сховайте або передайте на зберігання близьким людям, яким ви довіряєте.
- Домовтеся з родичами, сусідами чи друзями про умовні знаки, які ви можете подати у випадку домашнього насильства чи загрози.
- Якщо конфлікту не уникнути, то намагайтеся перебувати ближче до виходу або в кімнаті, з якої можна легко вийти.
- Завжди телефонуйте 102 та не бійтеся викликати поліцію. Адже вчасно надана допомога може врятувати ваше життя.
- Якщо вам надано фізичного насильства, зверніться до лікарні.
- Також зробіть фото всіх синців та ознак побиття, майте повідомлення з погрозами чи записи телефонних розмов.
Дивіться відео плану безпеки у випадку домашнього насильства від МВС
За даними ексочільниці МОЗ Уляни Супрун, кожна третя жінка або дівчинка хоча б раз у житті стає жертвою фізичного або сексуального насильства від партнера. Також від насильства можуть потерпати діти, чоловіки та люди літнього віку.
Куди звертатися у разі вчинення насильства:
- 102 – Національна поліція України
- 1547 – Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі)
- 0 800 500 335 (безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) — Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству
- 0 800 500 225 / 116 111 – Національна "дитяча" гаряча лінія
- 0 800 213 100 – Єдиний контакт центр системи безоплатної правової допомоги.