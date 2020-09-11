Є школярі, які зовсім не хочуть йти в школу і відмовляються слухати вмовляння батьків. Чому це відбувається та як дорослим реагувати на такі витівки дітей – дізнавайтесь у матеріалі.

Найпоширеніші причини назвала психолог Наталія Борисова, яка консультує учасниць реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". Експертка розповіла, як діяти батькам у кожній з ситуацій, передає Новий канал.

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Найпоширеніші причини, чому дитина не хоче йти до школи

Просто відмовляється йти до школи

Здебільшого, відсутність бажання йти до школи у дитини з'являється не через капризи чи примхи, тому батькам не варто квапитись сварити її. Натомість спробуйте з'ясувати, що ж сталось. Це варто зробити під час бесіди, не переходячи на крик чи психологічний тиск. Водночас варто бути готовими, що школяр може не одразу все розповісти, або замаскувати головну причину. Наприклад, поскаржившись на цькування чи втому.

Також психологи рекомендують в перші тижні навчання за вечерею чи обідом цікавитись у нащадків про навчання, атмосферу в класі, що засмучує або радує школяра. Так ви не тільки більше дізнаєтесь про життя дитини, але й про можливі проблеми.

Не складаються стосунки з однокласниками

Невеликі конфлікти між однолітками в класі – це звична справа. Однак щоденний булінг, який передбачає цькування дитини, не потрібно ігнорувати.

Ця проблема є досить поширеною, тому багато батьків думають, як правильно реагувати на неї. Якщо ви захищаєте доньку, тоді варто прийти до школи і провести бесіди з самими кривдниками, вчителькою чи керівником навчального закладу. Якщо ж булінг стосується хлопчика, то, за словами психолога, такі дії будуть доречні в початкових чи середніх класах. Тут краще навчити сина давати опір хейтерам.

За словами Наталії Борисової, існують і випадки, коли булінг спричинений складним характером дитини. Тоді батькам варто приділити більше часу на виховання школяра та, в разі необхідності, звернутись до психолога.



На булінг у школі потрібно реагувати / Фото Raising Children

Конфлікт з учителями

Якщо дитина нарікає на роботу вчителів, потрібно поспілкуватись з батьками її однокласників та вияснити, що думають про це інші діти. Тут не варто поспішати переводити школяра до іншої школи чи класу. Поговоріть особисто з педагогом, поцікавтесь, чому до вашої дитини негативне ставлення. Зважайте на те, що в час карантину вхід батькам до школи заборонений.

У випадку, якщо вчитель не пояснює матеріал, вдається до образ, варто задуматись над зміною школи.

Не бажання покидати дім

Дітям, які не ходили до садочків, дуже складно звикнути до того, що потрібно йти до школи. Тому вони можуть капризувати, вигадувати причини, щоб залишитись вдома. Така поведінка може бути проявом страху знайомитись з іншими людьми (вчителями чи однокласниками) та дотримуватись нових правил.

В такому випадку батькам не варто залишати школяра на додаткові заняття чи гурток. Одразу після уроків забирайте школяра додому. Тоді більше часу дитина буде проводити у комфортній атмосфері та не буде мати стресу від походу до школи.

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Дитина втомлена

Найбільше діти схильні до втоми, якщо їхні батьки вигадали десятки способів навантажити їх новими завданнями. Додаткові уроки, секції зі спорту і творчі гуртки, а ще не забути про навчання тільки з хорошими оцінками: звісно, така дитина швидко виснажиться.

Давайте дитині відпочити і пограти з ровесниками. Розвиток – це чудово, але потрібно хоча б кілька годин вільного часу, коли школяр може безтурботно веселитись.



Дитині треба ввідпочивати / Фото FluentU

Нова школа

Якщо ви переїхали в інше місто та змінили школу, дитина може сумувати за колишніми однокласниками. Тому небажання йти до нового навчального закладу – це нормальна реакція.

Дайте зрозуміти вашій дитині, що ви поділяєте її переживання і завжди готові допомогти з усім. Батькам також варто зробити все, щоб школяр міг спілкуватись з колишніми друзями. До прикладу, це можна робити у мережі, на канікулах чи вихідних. Поясніть дитині, що нова школа може принести школяру нових друзів і до всього просто треба звикнути.

Перша закоханість у підлітків

Якщо старшокласник не хоче йти до школи, перше, про що варто поцікавитись – це про амурні проблеми. Закоханість у шкільному віці може як мотивувати до навчання, так і навпаки. Адже симпатія і розбите серце допомагають підліткам забути про успішність в школі.

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Батьки можуть запросити дівчину чи хлопця дитини в гості. Тут варто ненав'язливо розказати, що кохання – це чудово, але стосунки не мають впливати на навчання у школі. Запропонуйте, щоб закохані разом робили уроки чи допомагали один одному.

Якщо ж причиною небажання йти до школи є нерозділене кохання, треба підтримати підлітка. Іноді варто звернутись за допомогою до психолога.