Впродовж шести років дослідники стежили за британськими підлітками і дійшли висновку, що якщо батьки ставлять перед дітьми вищі планки, то виховують більш успішних дітей.

На початку спостережень підліткам було 13-14 років. В ході дослідження було виявлено, що високі батьківські очікування мали відчутний позитивний результат. Підрісши, діти ставали успішнішими та впевненішими в собі та своїх силах. Таке дослідження провели в Ессекському університеті, пише Освіторія.

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Коли батьки встановлюють стандарти освіти для своїх дітей, то здебільшого, ці діти закінчать коледж, знаходять високооплачувану роботу, дівчатка уникнуть підліткової вагітності.

За словами експертів, якщо дитині постійно проговорювати про високі очікування від неї, то це змушує її відчувати себе та жити відповідно до очікувань її батьків. Такі діти бояться підвести своїх рідних та роблять все для того, аби батьки пишалися ними.



Цінні поради батькам для виховання успішної дитини

Якщо в якийсь момент батьки перестануть звертати увагу на навчання дитини та її успіхи, змиряться з тим, що дитина не досягне висот, то вплив від очікування ослабне, і дитина в старшому віці не буде відповідати поставленим першочерговим очікуванням.

Втім дослідники кажуть, що важливо не перестаратися, адже існує різниця між постійним невдоволенням і нав’язуванням правил та встановленням керівних принципів і навчанням цінностей. Надто високі очікування можуть дати зворотний ефект.

Якщо батьки дитини будуть постійно чомусь незадоволені, то дитина виросте впевненою в тому, що вона швидше помилиться та зазнає краху в чомусь, ніж досягне успіху.