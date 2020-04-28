Що чоловіки насправді цінують у стосунках

Існує стереотип, що все, що потрібно чоловіку – це регулярний секс. Але насправді, хлопці шукають в серйозних стосунках зовсім іншого.

Є речі, яким чоловіки надають набагато більше значення у стосунках, пише Сегодня.

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Довіра і віра в нього

Вірити в свого чоловіка – означає визнавати його кращим для себе і знати, що він з усім впорається незважаючи на перешкоди. Якщо жінка вірить в свого чоловіка, то у нього буквально виростають крила і він може перевернути гори заради неї.

Особистісний простір

Свобода в стосунках – це те, до чого завжди прагнули представники сильної половини людства. Саме тому вони часто затягують з одруженням чи прийняттям рішення про спільне життя з жінкою, оскільки побоюються обмеження своєї свободи і тотального контролю.

Але психологи запевняють, що чоловік цінує, коли поруч з ним самодостатня особистість, яка має власне життя поза стосунками, свої інтереси і особистісний простір.



Партнери повинні давати один одному особистісний простір / Фото Unsplash

Спонтанність і сюрпризи

Рутина лякає всіх, адже партнери в тривалих стосунках можуть легко набриднути один одному. Однотонне спільне життя може притупити гостроту почуттів і змусити пару відчути нудьгу. Тож, ідеальні стосунки для чоловіка – там, де є місце спонтанності, сюрпризам, здатності дивувати один одного і завжди бути цікавими одне одному.

Розуміння і прийняття

Чоловік часто може помилятися, але йому важливо отримати не докори, а підтримку і розуміння. Чоловікові необхідно знати: що б не трапилося, його жінка завжди на його боці.

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Спілкування

Для хлопця важливу роль відіграє цікаве і змістовне спілкування з партнеркою. Якщо у людей спільні інтереси, є теми для розмов і обговорень, спільне хобі й цілі в житті – їм ніколи не буде нудно разом. Тому чоловік дуже цінує, коли його жінка розділяє з ним його інтереси і з нею можна обговорити все що завгодно.

Проте будьмо відвертими, психологи не приховують, що інтимне життя – це теж показник якості ваших стосунків в цілому та індикатор їх благополуччя. Адже 80% розлучень стаються саме через сексуальні проблеми або розбіжності в парі.