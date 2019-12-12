Що діти думають про одруження: кумедні цитати малечі

Інколи фрази малечі можна розбирати на цитати. Не даремно ж кажуть, що вустами дитини глаголить істина. Ми зібрали для вас добірку яскравих фраз про те, що ці маленькі філософи можуть сказати про шлюб і відносини.

Ці кумедні фрази від дітей опублікувало видання Coma.

Як вирішити, з ким слід одружитися?

"Потрібно знайти таку, яка любить те ж саме, що і ти. Якщо, наприклад, любиш спорт, то і їй повинно подобатися, що ти любиш спорт, і вона повинна стежити, щоб під рукою були чіпси і щось, у що їх можна вмочати", – вважає Алан (10 років).

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"Насправді ніхто не знає, на кому він одружується, поки не виросте. Бог вирішує все це заздалегідь, а ми тільки потім дізнаємося, з ким нас з’єднали", – додала 10-річна Кірстен.

В якому віці краще одружуватися?

"Найкраще в двадцять три, тому що на той час ти вже знаєш людину цілу вічність, – сказала Камілла (10 років).

"Взагалі ні в якому. Одружуються тільки дурні!", – запевнив Фредді (6 років).

Як дізнатися, чи одружені люди, яких вперше бачиш?

"Вгадувати потрібно. Подивитися, наприклад, чи кричать вони на дітей", – наголошує Деррік (8 років).

Чим зазвичай займаються на побаченнях?

"Побачення – це щоб повеселитися. Їх влаштовують, щоб краще пізнати один одного. Взагалі-то, якщо довше послухати, то навіть хлопчакам є що сказати", – зазначила Лінетт (8 років).

"На першому побаченні вони просто брешуть один одному, і зазвичай виходить досить цікаво, щоб прийти на друге побачення", – додав Мартін (10 років).



Діти розповіли, чим дорослі займаються на побаченні / Фото mama.ua

Що робити, якщо перше побачення пройшло нудно?

"Я б прибіг додому і вдав, що помер. А на другий день подзвонив би в усі газети, щоб про мене написали, де пишуть про мертвих", – запропонував Крейг (9 років).

Коли можна цілувати дівчину?

"Коли вона багата", – каже Пем (7 років).

"Згідно із законом, тобі повинно бути вісімнадцять років, так що я не хочу з цим зв’язуватися", – відповів Курт (7 років).

А Говард (8 років) додав: "Правило таке: якщо когось поцілував, треба йти до шлюбу і народжувати дітей. Так має бути".

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Що краще: одружитися чи жити одному?

"Дівчинці краще жити одній, а хлопчикам – одружитися, адже їм потрібен хтось, хто прибиратиме за ними", – вважає Аніта (9 років).

Як змінився б світ, якби люди не одружувалися?

"Ну, все одно була б купа дітей, які їм все пояснили б, правильно?", – сказав Келвін (8 років).

Що потрібно, щоб сімейне життя було щасливим?

"Говорити дружині, що вона красуня, навіть якщо вона схожа на старий драндулет", – повеселив відповіддю Ріккі (10 років).