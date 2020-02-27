Що має знати пара, яка починає жити разом: поради

Часто спільне життя пари – це довгоочікуваний та хвилюючий момент. Проте, починаючи жити разом слід пам’ятати, що ейфорію рано чи пізно змінять звичні будні, а разом з цим зміняться побут, сексуальні стосунки і соціальні зобов’язання.

Тому видання ELLE опублікувало кілька важливих речей, які необхідно враховувати з самого початку спільного життя.

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Особистий простір

Ідея особистого простору важлива у стосунках, адже пара повинна мати хоч кілька хвилин відпочинку один від одного.

До того ж, у кожного з нас є свої дивацтва і шкідливі звички, тому дуже важливо відразу позначити свої особисті кордони. За словами психологів, це і є запорукою довгих і міцних відносин.

Пошук компромісів

Кожна пара буде мати конфлікти через певні питання чи речі, але головне для коханих – знайти компроміс, який задовольнить обох. Особливо перші дні і тижні спільного життя вимагатимуть компромісів в побутових дрібницях.

Розподіл обов'язків

Вважається, що чим швидше в перші дні спільного життя пара визначає обов'язки один одного по дому, тим простіше буде не помічати цих речей і вже тим більше не давати їм втрутитися в стосунки.

Деякі дівчата після переїзду до коханого можуть одразу "впадати" у прибирання, прання, готування тощо, натомість, коли їх партнер лежатиме на дивані і відпочиватиме. Ось чому важливо з самого початку визначитися з домашніми справами так, щоб у кожного була своя сфера відповідальності.

Говорити на рівних

Головне правило для пар, які тільки починають жити разом, – це відкрито говорити про все, зокрема незадоволеність чимось, власну невпевненість тощо.

Чесність і відкритість у відносинах є порятунком від недомовок і сварок і ще більше зближує пару. Дуже важливо з самого початку не боятися визнати слабкості і недоліки один одного, не утримувати в собі образу і ділитися всім, що хвилює. І завжди говорити на рівних, адже так і народжується взаємна повага, яка стане основою міцних відносин на довгі роки.