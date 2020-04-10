Що найбільше дратує чоловіків у поведінці жінок: відповідь психолога

Чоловіки і жінки по-різному сприймають інформацію та реагують на неї. Але важливо стежити за своїми словами і діями, щоб не здатися занадто емоційними. Адже саме це часто дратує чоловіків у поведінці жінок.

Отож, жінкам варто звернути увагу на деякі особливості чоловічої психіки, щоб не зруйнувати відносини. Що саме дратує хлопців у жіночій поведінці – пояснив психолог Олександр Шахов, пише Сегодня.

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Порівняння з іншими

Не важливо, з ким дівчина порівнює свого чоловіка – з колишнім, татом, чоловіком подруги або ідеальним актором, адже для нього це одна з найтяжчих образ. Не варто думати, що так ви мотивуєте свого чоловіка до зростання.

"Ні. Ефект буде прямо протилежним: чоловік образиться, втратить до вас довіру і відчує знецінення особистості", – запевняє психолог.

Суперечка з чоловіком

Коли жінка сперечається з чоловіком, вона кидає йому виклик. В таких випадках пара перекидається аргументами, ніби "грає в хокей". Для чоловіка кожен, хто кидає йому виклик, вже суперник та конкурент.



Не влаштовуйте часті суперечки чоловікові без приводу/ Фото Bota

Тож, гени чоловіка вимагають перемогти суперника за будь-яку ціну, інакше буде переможений він. "Тому якщо ви сперечаєтеся з чоловіком, то будьте готові до жорсткої сутички без церемоній", – говорить Олександр.

Спонтанність

Чоловіки, це, зазвичай, істоти раціональні і постійно планують. А раптовість є ворогом будь-якого плану. Тому всі чоловіки побоюються, що в їх продуманий план втрутиться якась несподіванка, наприклад жіноче "хочу".

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Як в цьому випадку уникнути скандалів? "Найкраще говорити про свої бажання чоловікові заздалегідь, щоб він встиг подумати, як краще використовувати свої сили і час", – відзначає Шахов.

Ревнощі

Це деструктивне почуття, що бере початок в низькій самооцінці, бажанні володіти людиною. До того ж, тотальний контроль й відчуття підозрілості часто межує з параноєю. Так, ви маєте звертати увагу на спілкування чоловіка з іншими жінками, але варто по-іншому реагувати.

Шахов пояснює, що чоловіків дратує така реакція: "На кого ти там дивишся?". Замість того, щоб негативно реагувати на несвідому чоловічу реакцію, використовуйте її в своїх інтересах: вивчайте його пристрасті, розділяйте його емоції, і так ви зміцните довіру і емоційний зв'язок між вами", – підсумував психолог.