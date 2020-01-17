Що повинні робити батьки, щоб діти їх слухали

Немає ані ідеальних батьків, ані ідеальних дітей. Але безперечно, усіх дорослих дуже засмучує, коли їхня малеча не слухається чи вередує. Що робити в таких випадках – читайте у нашому матеріалі.

Батьки повинні навчити дитину бути слухняною, передає видання Workingmother.

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Проте, звичайно, все варто пояснювати через власний приклад. Адже малеча постійно дивиться на дії батьків і повторює це.

Що робити, аби дитина вас слухала

Намагайтесь не бурчати

Велика кількість батьків допускає серйозну помилку, починаючи бурчати на своїх дітей. Вони роблять це, тому що збентежені, однак не замислюються, що така манера поведінки має виключно негативний ефект.

Тож, що б ви не робили, не бурчіть і не "пиляйте" дитину.

Вимагайте вербального підтвердження того, що вас почуто

Часто буває так, що ми кажемо щось дітям, однак не знаємо, що вони почули і чи взагалі слухали. В результаті невідомо зроблять вони те, що їх просять чи ні.

Є досить простий спосіб впоратися з цією проблемою: попросіть дитину словами підтвердити, що вона почула і чи зрозуміла сказане. Для більшої впевненості можна також попросити повторити, що ви сказали.

Використовуйте позитивне заохочення

Щоб добитись уваги від дитини, покажіть їй, наскільки сильно ви цінуєте, коли вона вас слухає та звертає увагу на те, що ви кажете. Не треба сварити її коли вона не слухає, натомість, краще кожного разу, коли послухає, хваліть її за це.

Слідкуйте за своїм тоном

Який тон ви використовуєте, коли говорите зі своїми дітьми? Гнівний і різкий, чи може добрий та ніжний?

З дитинства малеча більш схильна слухатися тоді, коли відчувають, що ви позитивно до них настроєні і проявляєте любов та турботу. Слідкуйте за своїм тоном і тоді досягнете кращих результатів.

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Подавайте приклад

Ви ніколи не задумувались над тим, що, можливо, ваші діти не слухають вас, бо ви не слухаєте їх? Діти дуже часто віддзеркалюють поведінку батьків. Тож, якщо ви переважно ігноруєте те, що вони говорять, не дивно, що й вони вважають таку поведінку нормальною.

У наш час батьки настільки зайняті, що пропускають повз увагу те, що їм здається незначним. Однак, насправді деякі дрібниці можуть мати значний вплив на поведінку дитини.



Проводьте більше часу з дітьми / Фото Unsplash

Тому замість того, щоби ігнорувати те, що розповідає вам дитина, підтримуйте розмову і показуйте, що ви дійсно слухаєте і вам цікаво. Це, як мінімум, підтвердить, що ви самі дотримуєтесь того, чому вчите своїх дітей.

Запасайтеся терпінням

Значення терплячості у вихованні дітей неможливо переоцінити. Якщо хочете, щоби діти навчились вас слухати, доведеться проявити максимальну терплячість.

А чим більше ви дратуєтесь, тим більше ваша дитина замикатиметься в собі і ігноруватиме ваші слова. Тримайте емоції під контролем і пам’ятайте, що за один день навчитись слухати неможливо, це довготривалий процес. Допоможіть та підтримайте їх на шляху до цього.