Що робити, якщо ваша дитина бачить нічні кошмари та ходить уві сні

Хороший сон є важливим для здоров’я та самопочуття як для дорослих, так і для дітей. Проте часто в малечі виникають нічні кошмари чи лунатизм, що заважає здоровому сну.

Психолог Лінель Шнеберг дав дієві поради, як допомогти дитині спати вночі, передає видання Mind Body Green.

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Проблеми зі сном, такі як кошмари та лунатизм, дуже поширені у дітей раннього віку. Ось що батьки можуть зробити, якщо таке трапиться з їх дитиною.

Нічні кошмари

Дитина не пам’ятатиме ці кошмари вранці, тому головне завдання батьків – берегти дитину, а не будити її. Адже під час кошмару дитина може відкрити очі, вставати з ліжка, кричати, плакати чи злякатися.

Зазвичай, через певний проміжок часу (як правило, 10-30 хвилин) дитина заспокоїться і знову засне. До того ж, страшні нічні сни трапляються протягом перших кількох годин сну. Малеча їх переростає до 4 років.

Як допомогти дитині при нічних кошмарах

Визначте причину

Нічні страхіття можуть бути частішими, якщо ваша дитина мало спить, має невідповідний графік сну або незвичний графік денного дня, хворіє, або спить у нових умовах. Іноді це можуть спровокувати шуми або враження.



Дитина може прокидатися і плакати через нічні кошмари

Спробуйте будити її, якщо це потрібно

Якщо у вашої дитини часто є нічні кошмари і вони відбуваються приблизно в один і той же час щовечора, то ви можете спробувати заплановані пробудження. Для цього відслідковуйте час, коли у вашої дитини нічні жахи декілька тижнів, і якщо це часто трапляється в один і той же час, спробуйте розбудити дитини приблизно за 15 хвилин до цього.

Але малечу будіть обережно, вимовляючи її ім’я м'яким голосом, поки вона не відкриє повіки або не змінить позу, а потім скажіть їй спати далі.

Оцініть частоту

Якщо ваша дитина періодично має кошмари або погані сни, то це не повинно викликати занепокоєння, бо це частина нормального дитячого розвитку. Але якщо ваш малюк майже щоночі говорить про кошмари, то варто це припинити.

Лунатизм

До 40% дітей в якийсь момент є лунатиками. Згодом така поведінка може зникати через статеве дозрівання.

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Зазвичай, ходіння під час сну трапляється один раз за ніч у період з 0 до 2 години. До групи ризику входить діти у віці від 4 до 14 років, тому що їхній мозок розвивається, а так звані заспокійливі нейрони перебувають у стадії формування, тому організм не завжди може контролювати м'язову активність у нічний час.

Як допомогти дитині при лунатизмі

Встановіть ритуал перед сном

Лунатизм набагато частіше зустрічається у дітей, позбавлених сну, та у тих, хто має невідповідного графіку.

Окрім того, це може відбутися з дітьми, батьки яких покинули кімнату дитини після того, як дитина заснула. Тож, якщо чогось не вистачає, наприклад, присутності батька, який залишався з малечею сном, може спровокувати епізод лунатизму.



Дитина-лунатик може не знати про те, що прокидається вночі

Встановіть датчик руху або сигналізацію

Якщо у вашій дитині лунатизм, ви можете встановити датчик руху з сигналізацією у дверях спальні вашої дитини. Це призведе до сигналу, якщо ваша дитина покине спальню.

Ви також можете камеру у дитячій спальні, щоб час від часу переглядати, чи спить дитина.

Зробіть безпечний будинок

Рекомендуються також інші заходи безпеки вдома. Ви можете встановити «ворота» перед сходами, щоб дитина не впала, поставити нічні світильники в коридорі, поставити сигналізацію на вхідні двері та вікна.

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Не будіть дитину

Коли ви побачите дитину, що ходить уві сні, просто направте його чи її назад до ліжка. Не намагайтеся розбудити свою дитину, оскільки це можебути небезпечним.

До того ж, не варто говорити зі своєю дитиною про лунатизм вночі на наступний день, оскільки вона про це не знатиме. Якщо говорити про ці речі забагато, то це може змусити вашу дитину почуватися збентежено чи боятися лягати спати.