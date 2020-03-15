Що робити, якщо вашим батькам не подобається ваш обранець

Часто може статися так, що вашим батькам не подобається ваш обранець. Це може бути через те, що він/вона має той же типаж, як і ваш колишній/колишня тощо. Тож, для початку ви маєте з'ясувати причину неприйняття партнера батьками, а тоді вже шукати деталі та вирішувати, як до цього поставитися.

Психологи стверджують, що варто слухати порад батьків, але дайте їм зрозуміти, що ви не потерпите ненависті чи неповаги. Скажіть, що ви хочете зробити все можливе, щоб мати чудові стосунки, які не принесуть шкоди, пише Welland Good.

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"Якщо свекрусі не подобається невістка (чи тещі – зять), вона повинна намагатися працювати над стосунками, а не просто недобросовісно ставитись до вибору свого сина/доньки. Підтримайте свою дитину і не зловживайте поганими словами з її/його обранцем чи обраницею, аби мати здорові стосунки з дитиною", – каже експерт Гейл Сольц.

Чому батькам не подобається ваш партнер? Батьків може не влаштовувати те, що у вашої другої половинки немає вищої освіти, немає перспективної роботи чи є якісь дивні або небезпечні хобі тощо – тобто вони думають, що ця людина вам не підходить.

Тому вам потрібно набратися терпіння та постійно казати батькам про те, що ви справді кохаєте цю людину і вірите у її сили. Поясніть, що ви цінуєте особистісні якості цієї людини і бачите у своїй другій половинці потенціал розвиватися, долати будь-які труднощі і досягати успіху.



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Найважливіше, за словами психологів, – це те, як ваш партнер реагує на негативне ставлення батьків. Ви та ваш партнер повинні бути на одній стороні та спілкуватися. "Ваш обранець повинен погоджуватися з вами з цього питання, створюючи простір, що вони будуть продовжувати стосунки з вами, навіть якщо до них вороже ставляться ваші рідні.

Якщо ж ви не подобається батькам свого партнера, то вам потрібно буде визнати, що у тоді вас не буде добрих стосунків з ними, але головне – мати необхідну підтримку від коханої людини.