Що вбиває шлюб: 9 факторів, які ведуть до розлучення

Безперечно на міцність взаємовідносин впливають десятки чинників. Тому, якщо ви помітили їх у своїх стосунках, спробуйте щось змінити. І пам'ятайте, що сім'ю завжди можна врятувати, якщо ви дійсно кохаєте один одного.

Нижче описані ознаки, які можуть призвести до розлучення пари, передає видання The Healthy.

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Ви виявляєте принципову неповагу до свого партнера

Це починається зі скарги на кшталт "Ти не помив посуд", але згодом це може перерости в постійну критику, наприклад, "Ти не допомагаєш мені вдома".

"Проблема не може виникнути з однієї скарги, але вона поступово з’являється в основі вашого шлюбу", – каже шлюбний консультант Леслі Доарес.

Під час суперечки ви наполягаєте на тому, що маєте рацію

Так, важко сказати: "Я помилявся", але у відносинах це потрібно зробити. Замість того, щоб з'ясувати, хто правий, ви повинні з'ясувати, як зробити так, щоб налагодити приємні стосунки.

"Моя бабуся говорила мені: "Ти хочеш бути правильною чи хочеш бути щасливою?", – поділилася експертка по стосункам Бонні Вінстон.



Сварки в сім'ї можуть призвести до розлучення / Фото Pinterest

Ви не хочете мати дітей

Ви, ймовірно, говорили про те, що хочете мати дітей після того, як ви одружилися. Але такі думки можуть змінюватися. Можливо, хтось побоюється, що через дітей ви втратите кар’єру. "Якщо ви не на одній сторінці з партнером щодо народження дітей, то це призведе до обурення", – каже засновник Wise Matchmaking Брук Уайз.

У вас знову такий же аргумент

До прикладу, жінка лає чоловіка за те, що він не купив молоко. Але вона повинна була нагадати йому, зателефонувати на роботу. І так щоразу. За даними Інституту Готмана, повторення однакового конфлікту у ваших стосунках може свідчити про відмінності вас від вашого партнера. Адже іноді пари сперечаються через щоденні речі, але коли насправді вони напружені, а це може бути наслідком масштабніших конфліктів.

"Це може призвести до розлучення, якщо ви дозволите посилювати аргументи, відмовитеся від розмови або забагато звинувачуватимете партнера", – каже психотерапевт Марні Фейерман.

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Ви сперечаєтесь щодо сексу

Якщо один з вас хоче сексу, а інший навпаки – його влаштовує відсутність близькості, то це може означати, що ви перебуваєте у платонічних стосунках (хоча це також може бути наслідком тривоги, депресії чи фізичного стану).

Але ж ви не одружувалися, щоб стати "кімнатними рослинами" чи діловими партнерами. Насправді, нещодавнє дослідження, проведене в університеті Торонто-Міссісага, доводить, що секс не частіше одного разу на тиждень не робить пари щасливішими. "Близькість – це важлива частина здорового партнерства", – говорить психолог Холл.

Ви сперечаєтесь через родину

Якщо ви відчуваєте, що ваш партнер ненавидить вашу сім'ю, то ви можете через це посваритися. В такому випадку вам краще поговорити про те, як поводитися з родинами один одного, щоб вам це було приємно.

Ви також можете сперечатися про те, як часто бачитися з сім'єю. Можливо, один з подружжя хоче проводити більше часу з своїми родичами, а інший – ні. Тому виріште будь-які питання, що стосуються вашої родини.

Ви сперечаєтеся через спосіб життя

Коли один партнер любить постійно виходити "в люди" і спілкуватися з друзями, а інший – це інтроверт, який хоче постійно сидіти вдома. Такі різні способи життя означають, що вам потрібно вирішити це, піти на компроміс. Адже якщо ніхто не захоче підлаштовуватися, то у пари можуть виникнути проблеми.



Варто вирішувати будь-які конфлікти в стосунках / Фото Ukr.Media

Ви перестаєте висловлювати власну думку

Коли сварки припиняються, то це може сигналізувати про початок розриву, адже ви емоційно відсторонені і вас не турбують суперечки з партнером.

"Пам'ятайте, що ваш коханий вже зацікавився вами колись, так само як і ви. Він із задоволенням чув, як ви аргументуєте свою точку зору. То чому вам зараз відмовлятися від особистої думки. До того ж, коли ви не обговорюєте своїх проблем, внутрішній конфлікт може розвиватися", – додав доктор Карл.

Ви перестаєте довіряти

"Якщо є невірність або втрата довіри, то важко повернутися стосунки до того, як все було раніше. Дуже важко потім відновити нормальні стосунки, якщо ти завжди сумніваєшся в прихильності партнера до тебе.