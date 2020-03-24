Що відбувається з парою, яка перебуває у довготривалих відносинах

Щирі стосунки між хлопцем і дівчиною приносять багато щастя та любові. Адже коли ви зустрічаєте близьку собі людину, то часом можете забути про всіх інших людей. Так, пара створює власний світ, де вони тільки вдвох.

Психологи розповіли про те, які цікаві речі відбуваються в парах, які вже давно разом, пише журнал "Единственная".

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Своя мову спілкування

Пари, які перебувають у відносинах не один рік, мають свою власну "мову". Вони так близько і давно спілкуються, що розуміють один одного з пів слова. Часом оточуючі можуть не розуміти чи дивуватися тому, як закохані спілкуються. Але це все – результат тривалого і близького спілкування, в якому люди в деякі моменти "зливаються" в одне ціле.

Атмосфера довіри

Всі сімейні психологи запевняють, що одна з умов тривалих та щасливих стосунків – це взаємна довіра. Проте атмосферу повної довіри не можна виробити відразу, іноді на це йдуть роки спілкування. Але перевага довірчих відносин в тому, що перед людиною можна бути самим собою.



Партнери безмежно кохають та довіряють один одному / Фото Unsplash

Схожість в зовнішності та манері вираження

Психологи також помітили, що пари, які вже давно разом, навіть зовні стають схожими один на одного.

Один психологів навіть висунув теорію, чому люди в парі стають схожими один на одного. Він вважає, що з плином часу у людей стають схожими реакції, вони використовують однакові м'язи міміки, часто говорять одні і ті ж слова, тобто однаково висловлюють свої емоції.

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До того ж, люди, які більшу частину часу перебувають разом, поступово приходять до спільного словникового запасу, у них стає схожою мова, паузи, навіть дикція. Це називається «емоційне зараження.

Загальне почуття гумору

Люди, які проводять багато разом часу, можуть сміятися з жартів один одного, навіть якщо їх не розуміють інші. Це дуже об'єднує. Ці жарти можуть бути абсолютно незрозумілі оточуючим, але зате закохана пара може з розуму сходити від спільного сміху.