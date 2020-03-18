Що відомо про американський стиль виховання дітей та чому він стає все популярнішим

Європейці ставляться до виховання дітей більш невимушено, ніж американці. Але сьогодні саме інтенсивне батьківство стає все поширенішим серед розвинених країн світу.

Виховання дітей, як відомо, помітно відрізняється в різних суспільствах, пише ВВС. Україна.

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Наприклад, 2009 року міжнародна група науковців порівняла, які риси батьки з різних країн прагнули бачити у своїх чадах. Відмінності були шокуючими. Так,

нідерландські батьки найголовнішими складовими виховання назвали відпочинок, чистоту та режим.

найголовнішими складовими виховання назвали відпочинок, чистоту та режим. італійці хотіли, щоб їхні діти були загартованими, врівноваженими та симпатичними.

хотіли, щоб їхні діти були загартованими, врівноваженими та симпатичними. американські батьки вважали за найважливіше інтелект та розумовий розвиток.

Тому пріоритети американців свідчать про кардинальні зміни, які відбулися в догляді за дітьми у США.

Сьогодні ж, як і в США, батьки з різних країн проводять набагато більше часу з дітьми, ніж 50 років тому. Дорослі беруть активну участь у всіх справах дитини та усебічно розвивають малюка ще з пелюшок.

Проте тепер дедалі більше європейських батьків переймають американський інтенсивний стиль виховання. Причина цього частково у побоюванні нерівності, що зростає, та й поява безліч порад з виховання також відіграють свою роль.

Американський стиль виховання дітей

"Інтенсивне батьківство вимагає значної кількості часу та грошей", – каже професор Патрік Ішизука. Батьки мають планувати багато позакласних занять, а також відстоювати потреби та таланти своїх чад у спілкуванні зі школами та іншими установами.

Важливу роль в цих змінах відіграє ідея, що час, проведений з батьками, має критичне значення для когнітивного і поведінкового розвитку дитини, а також для її успішності в навчанні.



Американці беруть активну роль у навчанні і розвитку дітей / Фото Getty Images

Також батьки помітно більше залучені до навчання своїх дітей та намагаються більше спілкуватися з вчителями. На думку американського дослідника Маттіаса Допке, причиною цих змін є зростання нерівності в усьому світі і зокрема в Європі, і батьки турбуються про майбутнє своїх дітей.

Сучасні батьки приділяють більшу увагу навчанню і освіті та орієнтують дітей на успіх. Втім, інтенсивне батьківство стає поширеним і в суспільствах із високим соціальним захистом, мета якого саме зменшити нерівність.

У минулому роль батьків полягала переважно в тому, щоби забезпечити дітям фізичний комфорт і здоров'я, а навчанням та розвитком мала займатися школа,

– пояснює дослідник Фредерік де Молл.

До того ж, соціолог Аннет Ларо виявила, що батьківство та соціальний клас тісно переплітаються. Батьки середнього класу, як правило, приділяють значну увагу навчанню і розвитку своїх дітей, тоді як їхні менш заможні співвітчизники ставляться до виховання більш розслаблено.

Експерти також вказують на появу величезної кількості книжок, блогів і статей про виховання дітей. На думку канадської професорки соціології Лінди Квірк, навіть якщо батьки скептично ставляться до всіх цих порад, вони все одно на них впливають.

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Ідея раннього розвитку захопила й ті країни, де до виховання дітей завжди ставилися спокійніше. Втім, багато батьків упевнені, що це їхній обов'язок. Минулого року професор Ішизука дослідив ставлення до виховання у різних соціальних класах США.

Його дослідження показало, що батьки з різними фінансовими можливостями висловлювали дуже схожу точку зору на виховання. Вони вважали, що "хороші" мами і тата повинні брати надзвичайно активну участь у всіх аспектах життя своєї дитини. Вони також засуджували тих, хто цього не робить.