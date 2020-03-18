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Що відомо про американський стиль виховання дітей та чому він стає все популярнішим

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Американські діти / Unsplash

Європейці ставляться до виховання дітей більш невимушено, ніж американці. Але сьогодні саме інтенсивне батьківство стає все поширенішим серед розвинених країн світу.

Виховання дітей, як відомо, помітно відрізняється в різних суспільствах, пише ВВС. Україна.

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Наприклад, 2009 року міжнародна група науковців порівняла, які риси батьки з різних країн прагнули бачити у своїх чадах. Відмінності були шокуючими. Так,

  • нідерландські батьки найголовнішими складовими виховання назвали відпочинок, чистоту та режим.
  • італійці хотіли, щоб їхні діти були загартованими, врівноваженими та симпатичними.
  • американські батьки вважали за найважливіше інтелект та розумовий розвиток.

Тому пріоритети американців свідчать про кардинальні зміни, які відбулися в догляді за дітьми у США.

Сьогодні ж, як і в США, батьки з різних країн проводять набагато більше часу з дітьми, ніж 50 років тому. Дорослі беруть активну участь у всіх справах дитини та усебічно розвивають малюка ще з пелюшок.

Проте тепер дедалі більше європейських батьків переймають американський інтенсивний стиль виховання. Причина цього частково у побоюванні нерівності, що зростає, та й поява безліч порад з виховання також відіграють свою роль.

Американський стиль виховання дітей

"Інтенсивне батьківство вимагає значної кількості часу та грошей", – каже професор Патрік Ішизука. Батьки мають планувати багато позакласних занять, а також відстоювати потреби та таланти своїх чад у спілкуванні зі школами та іншими установами.

Важливу роль в цих змінах відіграє ідея, що час, проведений з батьками, має критичне значення для когнітивного і поведінкового розвитку дитини, а також для її успішності в навчанні.


Американці беруть активну роль у навчанні і розвитку дітей / Фото Getty Images

Також батьки помітно більше залучені до навчання своїх дітей та намагаються більше спілкуватися з вчителями. На думку американського дослідника Маттіаса Допке, причиною цих змін є зростання нерівності в усьому світі і зокрема в Європі, і батьки турбуються про майбутнє своїх дітей.

Сучасні батьки приділяють більшу увагу навчанню і освіті та орієнтують дітей на успіх. Втім, інтенсивне батьківство стає поширеним і в суспільствах із високим соціальним захистом, мета якого саме зменшити нерівність.

У минулому роль батьків полягала переважно в тому, щоби забезпечити дітям фізичний комфорт і здоров'я, а навчанням та розвитком мала займатися школа,
– пояснює дослідник Фредерік де Молл.

До того ж, соціолог Аннет Ларо виявила, що батьківство та соціальний клас тісно переплітаються. Батьки середнього класу, як правило, приділяють значну увагу навчанню і розвитку своїх дітей, тоді як їхні менш заможні співвітчизники ставляться до виховання більш розслаблено.

Експерти також вказують на появу величезної кількості книжок, блогів і статей про виховання дітей. На думку канадської професорки соціології Лінди Квірк, навіть якщо батьки скептично ставляться до всіх цих порад, вони все одно на них впливають.

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Ідея раннього розвитку захопила й ті країни, де до виховання дітей завжди ставилися спокійніше. Втім, багато батьків упевнені, що це їхній обов'язок. Минулого року професор Ішизука дослідив ставлення до виховання у різних соціальних класах США.

Його дослідження показало, що батьки з різними фінансовими можливостями висловлювали дуже схожу точку зору на виховання. Вони вважали, що "хороші" мами і тата повинні брати надзвичайно активну участь у всіх аспектах життя своєї дитини. Вони також засуджували тих, хто цього не робить.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини США Сімʼя Діти Виховання Діти і неповнолітні Психологія сім'ї
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