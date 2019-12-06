Що заборонено робити батькам, які хочуть виховати психологічно сильну дитину

Батьки завжди хочуть, аби їх діти стали щасливими та психологічно сильними. Для цього вони мають уникати деяких речей, зокрема не "робити" малечу ідеальною та не вирішувати замість неї всі проблеми. Адже дитина має сама загартовувати свій характер.

Виростити ментально сильну дитину – це не означає, що вона не буде плакати, або програвати, це означає, що вона зможе повертатись до стану рівноваги. Про це розповіла психотерапевтка Еммі Морен, пиредає видання Motherly.

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Нижче наведено 9 речей, які варто уникнути батькам, виховуючи психологічно сильну дитину.

Сприяти ментальності жертви

Дитину не робить жертвою вихід з гри чи провал шкільного тесту. Відмови, невдачі та несправедливість – це частина життя. Тому навчіть дитину, що навіть у сумних ситуаціях можна бачити позитивні речі.

Бути батьками з відчуттям провини

Комплекс вини може навчити дітей тому, що провина – це те, що не можна витримати. Тому дитині буде важко відмовити, особливо, якщо їй скажуть, до прикладу: "Будь моїм другом та дай мені списати" або "Якщо ти любиш мене, то зробиш це".

Ви починні показати своїм дітям, що хоча іноді ви відчуваєте себе винним. І всі люди відчувають це, але відчуття провини не заважає приймати мудрі рішення.

Робити з дитини центр всесвіту

Якщо ваше життя обертається навколо дітей, вони виростуть з думкою, що всі мають слугувати їм.



Не наділяйте дітей владою, до якої вони не готові / Фото з сайту Bebinka

Таке не варто робити. Тому що сконцентровані на собі люди не підуть далеко в житті. Краще направте дітей на те, що вони можуть запропонувати світу, а не отримати від нього.

Дозволяти страху впливати на вибір

Якщо дитину постійно оберігати, то так, це може врятувати батьків від тривоги, але це дасть розуміння дітям, що страху варто уникати будь-якою ціною.

Навчіть дітей, що найкращий метод побороти страх, – піти йому на зустріч. Так виростають сміливі люди, які не бояться вийти з зони свого комфорту.

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Очікувати, що діти будуть ідеальними

Це нормально, бажати, щоб ваші діти були успішними. Але прагнення ідеалу може мати негативні наслідки. Краще навчіть дітей, що помилятись – це нормально. Вони не мають бути відмінниками у всьому.

Дозволяти дітям уникати відповідальності

Деякі батьки можуть звільняти дитину від хатніх обов’язків. Так, інколи всі хочуть, щоб у дітей було безтурботне дитинство, але такі обов’язки у їхньому віці не є перенавантаженими. Навпаки – так вони розвивають необхідну для дорослого життя ментальну витривалість.

"Прикривати" дітей від болю

Сум та тривога – це частини нашого життя. І якщо дозволяти дітям переживати такий досвід, то це допоможе їм краще впоратись з ним й надалі.

Але підтримуйте своїх дітей у скрутні моменти, щоб вони розуміли, що зможуть пережити життєві труднощі. А підтримка в нашому житті дуже важлива.



Не варто занадто оберігати дитину / Фото "Школа Ранок"

Плутати дисципліну з покаранням

Часто батки плутають ці поняття. Запам'ятайте, що покарання означає, що діти мають страждати за власні проступки, а дисципліна – це про те, як бути ефективним в майбутньому. Пригадуючи особистий досвід, навчайте дітей самодисципліні.

Шукати легкі шляхи розв'язання проблеми

Піддатись на примхи дитини – це легкий шля зробити так, щоб вона отримала своє. Але в майбутньому це може випрацювати у дитини нездорові звички.

Краще вчіть дітей, що вони достатньо сильні, щоб не здаватись та продовжувати справу, навіть, якщо не хочеться.

Більше про те, чому батьки прагнуть відгородити дитину від усього та як це вплине на її майбутнє – читайте у нашому матеріалі.