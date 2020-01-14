Що заважає людям знайти свою другу половинку: пояснення психолога

Психологи запевняють, що їх часто питають про те, чому люди довгий час залишаються самотніми. Зазвичай це супроводжується коментарями про те, скільки часу вони витрачали на те, щоб знайти другу половинку і що вони "занадто старі", щоб бути самотніми.

"Я не знаю, що я роблю неправильно. Мої друзі говорять мені, що я приваблива, добра, але я не можу знайти своє коханн. Я відчуваю сором", – написала одна дівчина експертці з питань стосунків Маргарет Пол, передає видання Mind Body Green.

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Що ж зупиняє людей у пошуку стосунків?

Самовідмова – основна проблема

Експертка запевнила, що ця жінка думає, що відчуває відчай і сором, тому що не перебуває у стосунках, але правда полягає в тому, що все через самовідмову. Адже це є основною причиною, через яку багато людей намагаються знайти тривалі стосунки.

Що означає самовідмова? Це коли люди відмовляються від себе, щоб уникнути своїх почуттів, залишаючись зосередженими у своєму розумі і примушуючи інших відповідати за наші почуття щастя та безпеки.

Але ця енергія відчаю і сорому відштовхує людей. Людина не захоче з вами стосунків, якщо ви скажете: "Ти повинен зробити мене щасливою, повинен змусити мене відчувати себе в безпеці та захищеною. Моє самопочуття – це твоє відповідальність".

І тут справа не в тому, щоб виправити себе. Йдеться про те, щоб любити себе. Ваше справжнє "я" – ідеальне і зовсім не потребує фіксації. Коли ви відмовляєтесь і відкидаєте себе, ви відкидаєте прекрасне, а це призводить до відчаю і сорому.

Ви можете вважати, що ви зневірені і засоромлені через відсутність партнера, але правда полягає в тому, що ці почуття випливають із того, як ви ставитесь до себе. І щоб звільнити себе від цих почуттів відчаю та сорому, партнер – це не те, що потрібно. Саме любов до себе зцілить вас. Пізнайте та прийміть того, ким ви є у своїй суті, а не продовжуйте судити себе.