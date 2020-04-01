Школярі на карантині: заняття для дітей на період вимушених канікул

Карантин в Україні триватиме щонайменше до 24 квітня, якщо його не продовжать далі. Школярі залишилися вдома і навчаються дистанційно, а це створює додаткове навантаження на батьків. Якщо ви також працюєте з дому і не можете постійно розважати дітей, то ось кілька порад, як зайняти школярів корисною роботою та цікавими розвагами за допомогою звичайного домашнього принтера.

Цей пристрій є особливо корисним вдома, позаяк його можна використовувати як для роботи, так для навчання і навіть розваг. Діти можуть самостійно використовувати його з навчальною метою, а після занять розважити себе складанням фігур з паперу, 3D пазлів чи моделей літаків, ракет, транспорту і навіть будівель.

Що для цього потрібно

Вам знадобиться елементарне канцелярське приладдя, таке як клей, ножиці та скріпки для паперу, а також домашній принтер. Тут, до слова, найкращим варіантом будуть продуктивні принтери Canon серії Pixma G, адже вони мають вбудовані чорнильниці з великим запасом фарби, рівень якої дуже зручно відстежувати. До всього, ці принтери дуже економічні. Комплекту чорнила при покупці принтера вистачить на 7000 кольорових і 12000 чорно-білих сторінок, а це близько 3-х років щоденної роботи без додаткових витрат.

Крім технологічного забезпечення, вам також знадобляться шаблони для друку. Однак шукати їх в інтернеті не потрібно, оскільки їх вдосталь на сайті Creative Park. До того ж, там вони зручно згруповані за розділами.

Вироби з паперу для навчання та розваг

Перш за все наголосимо, що домашній принтер справді потрібна в будинку річ, яка суттєво спростить як роботу, так і процес навчання. З його допомогою можна видрукувати потрібну інформацію з інтернету і використовувати її для навчання вдома і в школі. У спеціальному розділі на Creative Park можна знайти корисні шаблони.



Інтерактивні паперові таблички весело урізноманітнять навчальний процес

Серед них є таблиця множення, шаблони календаря з кольоровими мітками та розкладу занять. Також там можна знайти алфавітні картки на поширених мовах, які діти вивчають у школі. Для молодших класів на сайті доступні шаблони інтерактивних головоломок, наочних математичних дошок, карток з тваринами, предметами та силуетами і ще багато різноманітних ігор.



На порталі можна знайти десятки корисних навчальних шаблонів

До прикладу, на Creative Park можна завантажити, роздрукувати та побудувати модель Сонячної системи. Її можна використовувати як для наочності, так і для шкільного проєкту.

Тут навіть можна завантажити та зібрати модель, яка демонструє та пояснює суть Теорії Коперника, а це гарантовано допоможе зробити навчальний матеріал цікавішим та зрозумілішим. Крім того, для багатьох моделей, окрім шаблонів, доступні інструкції, які пояснюють, як саме все потрібно складати.



Шаблони можна використовувати з прикладною метою для навчання та розваг

На Creative Park можна знайти модель телескопа, ракети, місячного модуля, Шаттла, сонячного годинника і навіть гідроелектростанції в розрізі. Також доступні моделі десятків тварин і навіть динозаврів різного ступеня складності для будь-якого віку.



Дітям сподобається створювати фігури з паперу

Все це можна використати для навчання вдома, навіть якщо діти навчаються дистанційно. Різноманітні головоломки та ігри допоможуть зайняти школярів та розважити їх.

Окрім всього вищевказаного, на Creative Park можна знайти сотні інших безкоштовних моделей для роботи з папером. Виготовлення виробів з паперу своїми руками дозволить весело та цікаво провести час дітям розвиваючи їхню уяву та творчість.