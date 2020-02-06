Сигнали для батьків: 6 ознак депресії у вашої дитини

Хоча депресія найчастіше спостерігається в середині підліткового віку, бувають випадки і дитячої депресії. Проте ваше чадо може не зрозуміти що з нею відбувається, тому якщо ви бачите ці ознаки у дитини – зверніться до фахівця.

Депресія в дитячому віці зменшує концентрацію уваги, що може ускладнити дитині життя: вона буде менше слухати вчителя та не виконувати домашнє завдання, передає видання The Healthy.

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Ознаки депресії у вашої дитини

Ваша дитина багато спить, але все одно почувається стомлено

Підлітків можна схарактеризувати тим, що вони пізно лягають спати, але така нехарактерна зміна звичок сну може бути симптомом депресії, на яку слід спостерігати.

Люди з депресією часто прокидаються рано і не зможуть повернутися до сну. І скільки б вони не спали, вони все ще відчувають себе виснаженими протягом дня. Ця втома може перешкоджати навчанню та соціальному життю дітей, кажуть експерти.

Ваша дитина відхиляє веселощі

Не зважаючи на всю напругу шкільної роботи, сварки з друзями, негараздами, дитині цілком нормально веселитися. Але слідкуйте, чи це продовжує приносити радість вашій малечі. Якщо ні, то це поширений симптом депресії.

"Ми маємо канікули та вечір з друзями, тому що такі заходи підіймають настрій. Натомість депресивні люди не реагують на веселі речі.



Дитина не хоче веселитися / Фото Unsplash

Щасливі спогади не підбадьорюють вашу дитину

Деякі діти хронічно сумні чи пасивні, але не мають клінічної депресії. Щоб зрозуміти різницю, поспостерігайте, як ваша дитина реагує, коли говорить про щасливі спогади.

"Той, хто просто сумний, зрадіє, згадуючи ті добрі часи, але такі спогади не підбадьорять депресивну дитину. Окрім того, дитина з депресією не може уявити собі щасливого майбутнього", – розповів експерт.

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Ваша дитина плаче більше, ніж зазвичай

Плач – це цілком здоровий спосіб виразити емоції. Але якщо ваш малюк починає регулярно плакати, то вивчіть ситуації, які це викликають.

Якщо ваша дитина говорить про те, що їй щось не вдається, то не списуйте це на гормони. "Це може бути пов'язано, наприклад, з небажанням займатися справами, якими раніше вони зацікавилися", – сказав лікар Кіссен.

Вашій дитині здається все байдужим

Втрата інтересу малечі до гурту, куди ви записали свою дитину, – це одне, але симптоми депресії можуть змусити дитину перестати дбати про все важливе – від відвідування школи до спілкування з друзями.

У вашій родині були люди, які мали депресію

Хоча деякі люди лікують депресією, але такі захворювання психічного здоров’я мають тенденцію переходить із покоління у покоління.