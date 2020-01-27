"Я буду твоїм другом": хлопчик прийшов до школи у футболці з доброзичливим написом

6-річний хлопчик Блейк вирішив показати свою доброту та відкритість до нових знайомств напередодні нового навчального року у школі. Він одягнув футболку, на якій було написано: "Я буду твоїм другом".

Цієї зворушливою історією поділилася його мати Блейка Ніккі Раджан у фейсбук.

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Жінка вирішила зробити подарунок своєму сину до школи і сказала, що зробить для нього будь-яку футболку, яку він захоче.

Поміркувавши про це, Блейк запитав маму: "Чи зробиш ти мені, будь ласка, футболку з написом "Я буду твоїм другом", який адресуватиметься всім дітям, яким потрібен друг, щоб вони знали, що я тут є?"

Згодом жінка таки виконала прохання сина і опублікувала фото на своїй сторінці в соцмережі. Свій пост вона закінчила хештегом #stopbullying і зробила висновок: "Ніколи не варто недооцінювати серце свого малюка! Я люблю свого дорогого Блейка".

Зазначимо, що сім’я має бізнес під назвою Unfading Adornments, який приймає замовлення на персоналізовані сорочки, шапки, сумки, прикраси для вечірок тощо. Тому після вірусного посту з її сином вони створили веб-сайт, щоб продати ще більше сорочок з написом "Я буду твоїм другом". Нікі Раджан запевняє, що тепер все більше людей матимуть друзів.

Так, згодом сім'я опублікувала зворушливу історію дружби хлопчиків, які купили в них футболки.

"Друзі дня! Крістіан родом з Канзасу, у свій перший шкільний день помітив Конора, у якого був аутизм. Хлопчик плакав і був засмучений, тому що він нервував через відвідування уроків. Крістіан підійшов до нього, взяв за руку і провів його до класу", – йдеться у дописі.