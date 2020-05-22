Сильна дівчинка: малеча з Великої Британії встала на ноги у 8 тижнів

Сім'я з Великобританії була вражена можливостям своєї доньки. Дівчинка Лула почала тримати голову через кілька днів після народження, а вже в два місяці твердо стояла на своїх ногах. Тато каже, що донька сильна, бо має мотивації.

У 31-річного Тезра Фінн-Джонстона і 23-річна Емілі Деррік народилася донька 31 січня і важила вона 2,5 кілограми, пише видання Thejjreport.

Цікаво! Жінка народила близнюків з різним кольором шкіри: дивовижні фото

Проте дівчинка майже одразу здивувала батьків, коли ще до виписки з пологового будинку почала самостійно тримати голову.

Батько жартує, що малеча просто має необхідну мотивації: чоловік з донькою часто дивилися відеоролики силових змагань на ютубі, і це надихнуло Лулу продемонструвати свою силу.

Дівчинка може у 4 місяці впевнено стояти на ногах / Фото The Sun

Подружжя каже, що дівчинка почала пробувати підніматися на ніжки, коли їй виповнилося трохи більше місяця. У 8 тижнів вона вже навчилася вставати самостійно, тож тепер, коли їй лише 15 тижнів, вона може без підтримки стояти на ногах.

Батько дівчинки вважає, що у неї хороше співвідношення м'язів і маси тіла, завдяки тому, що вона народилася невеликою. Сам Тезра захоплюється важкою атлетикою і зізнається, що в підлітковому віці вже міг побороти дорослих.

Всі дивуються надзвичайній силі малечі. Адже зазвичай малюки починають вставати без підтримки у віці від 9 до 12 місяців.