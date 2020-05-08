Сімейна справа: поради, як виховати спадкоємця бізнесу

Батьки, які займаються сімейним бізнесом, мають з ранніх років готувати дитину до дорослого життя та управління їхнього підприємства або створення власного бізнесу. Для початку потрібно "занурити" дитину в бізнес-середовище та навіть дати можливість робити помилки.

Цікаво, що батьки в прагненні дати все найкраще своїм дітям можуть виховати як розпещеного підлітка, так і відповідальну дитину, яка готова боротися з життєвими труднощами. Тому видання Forbes опублікувало кілька порад, як же дати дітям те, що приведе їх до успіху в майбутньому.

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Перші кроки

Експерти запевняють, що розуміння підприємництва схоже на навчання ходити. Дитина вчиться не завдяки повчанням з боку дорослих, а тільки на власному досвіді і помилках. Важливо, щоб малюк уже в юному віці вмів справлятися з невдачами не тільки на побутовому рівні, а й навчався проявляти зрілість в спілкуванні з однолітками.



Дитина захоче розповісти про свої досягнення одноліткам / Фото Openbusiness

А батьки своїм прикладом можуть закріпити в свідомості майбутнього бізнесмена, що будь-який результат вимагає зусиль і падінь тут не уникнути.

Не варто дозволити дітям розпоряджатися ресурсами батьків як власними, адже це може привести до негативних наслідків. Дитина повинна розуміти, що потрібно докласти зусиль, перш ніж щось отримати, і усвідомлювати свою готовність до досягнення нескінченної низки можливостей.

Ігри з яблуками

"Якщо взяти до уваги, що яблуко від яблуні недалеко падає, то чим раніше ви почнете пояснювати своїм "яблукам", як влаштований сад, як за ним доглядати, а чого, навпаки, робити не треба, тим вище шанси зняти кращий урожай. Це стосується і принципів ведення бізнесу", – кажуть фахівці.

Адже діти у всьому копіюють батьків, тому не дивуйтеся, що вони з інтересом включаються в ваші ділові переговори.

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Складно всерйоз залучити молодшого школяра у видобуток золота або в виробництво добрив, але цілком можливо в торговий або ресторанний бізнес, швейну або друкарську справу.

Як зробити дитину молодшим партнером

Вводячи дитину в курс справи, ви провинні ставитися до неї не як до підлеглого, а як до молодшого партнера. Дайте малюку більше свободи, більше можливостей здійснювати і виправляти помилки. Нехай він пройде їх в 10-14 років – це обов'язково стане в нагоді йому в майбутньому.

І не сваріть дитину за помилки, вона не повинна боятися їх, інакше страх перед ризикованими рішеннями навчить її рухатися тільки по самому зрозумілому і легкому шляху. Але в умовах сучасного ринку це швидше згубно для підприємця, ніж корисно.



Нормально, якщо дитина помилятиметься / Фото Finway

Обов’язково дайте дитині відчути різницю між його участю у вашій роботі і своєю власною справою. Нехай він сам придумає невеликий проєкт і вкладе в нього свої кишенькові гроші.

І погоджуйтеся на будь-які його/її ідеї: фото та відео послуги, перепродаж рідкісних футбольних карток або світів в комп'ютерних іграх, чи навіть домашнього завдання з математики. Не втручайтеся, просто спостерігайте, ви ж не знаєте, що в кінці кінців з цього може вийти.

Цікава історія. Один весільний фотограф із США закрив очі на те, що його 11-річний син витратив усі свої заощадження на покупку нової камери Canon 60D, пояснивши це тим, що буде приймати замовлення на зйомки в школі і заробляти на них. Батько був упевнений, що камера буде розбита або втрачена через пару днів.



Яке ж було його здивування, коли через півроку у сина не було ні вільного дня: замовлення від однокласників та їхніх друзів, а також батьків, шкільні заходи, змагання між районними баскетбольними командами та інше. У підсумку, шкільні фотографії 2017 року були не замовлені не у професійного фотографа, а у 12-річного учня.

Вчіть дитину, що будь-яка помилка – це позитивний досвід. Головне – не заважати і не збивати з пантелику своєю гіпертурботою. Надсилайте енергію малечі в потрібне русло, заохочуйте і підтримуйте будь-які починання, а якщо вони свідомо згубні, то м'яко поясніть, як вчинили б ви.

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Також допоможіть дітям створити первинний капітал, нехай вони керують їм – вирішують, у що вкласти, що закупити або який вид товару або послуги створити. Втрата або, навпаки, успіх дозволить в майбутньому прораховувати свої рішення на крок вперед.

Які плюси раннього залучення дитини до бізнесу

Тільки через спільний досвід батьки достовірно можуть зрозуміти, в чому сильні і слабкі сторони своєї дитини. Можливо, вашому синові або дочці зовсім не підходить та справа, якою ви займаєтеся, і якого бачите наступником. Краще зрозуміти це, коли вам 40 років, а не вашому спадкоємцеві. Ви ж хочете допомогти йому досягти успіху, а не провалитися.

Тому впевніться, щоб наступнику подобався сімейний бізнес, щоб він став йому близький, що він полюбить його в майбутньому. Тільки через це прийняття ваш бізнес може стати бізнесом ваших дітей.



Діти зможуть успішно продовжити сімейну справу / Фото Forbes

І навіть якщо у вас немає ніякого власного бізнесу, і взагалі ви вчитель музики або домогосподарка, розвивайте навички підприємця у ваших дітей, адже саме підприємницьке мислення навчить їх вирішувати нестандартні завдання і отримувати від цього вигоду. А ще, сприймати будь-які життєві труднощі всього лише як виклики, які потрібно подолати.