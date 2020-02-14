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Сімейна традиція до Дня святого Валентина: чудова ідея, як провести свято з дітьми

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День святого Валентина з сім'єю / 4mama

Існує дуже багато заходів до Дня святого Валентина для всієї сім'ї. Так, можна разом з дітьми випікати печиво у формі серця, дарувати один одному квіти та обмінюватися симпатичними валентинками до особливого дня.

Проте якщо діти відхиляють такі пропозиції, то це означає, що варто придумати щось оригінальніше, передає видання Popsugar.

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Адже сенс Дня святого Валентина – показати людям, про яких ви дбаєте те, як ви їх любите. Тож їхати за покупками валентинок чи випікати печиво, по суті для себе, не має сенсу.

Так, одна сім'я поділилася власною традицією до Дня закоханих. Вони складають список з п'яти речей, які люблять у кожному членові сім'ї. Згодом цей аркуш паперу можна зберігати та перечитувати кілька разів. Ці списки завжди будуть нагадувати вам про те, за що саме вас любить ваша родина.

через GIFER

Тож, це, здається, чудовою ідеєю. Ми радимо вам замість того, щоб обмінюватися подарунками або цукерками, обмінюватися значущими словами, які будуть нагадувати. що ви особливі та важливі один для одного.

Автор: Марія Бондар
Теги: День Валентина Психологія Виховання Сімʼя Діти і неповнолітні Психологія сім'ї
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