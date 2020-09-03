Сімейне життя після 50 років: найпопулярніші міфи про шлюб і реальність
Як і в дитинстві, люди часто уявляють, яким буде їхнє життя у майбутньому. І ті міфи, які побутують у суспільстві, точно не відповідають реальності.
Журналісти 24 каналу підібрали 7 уявлень про життя сімейних пар після 50 років, які точно не відповідають дійсності.
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Розвиток – не для вас
У будь-якому віці питання навчання і саморозвитку є актуальним. І в 40 чи 50 ви можете пройти курси і змінити сферу діяльності. Тому поширена думка, що людина, яка вже має стабільні сімейні стосунки та роботу, не повинна самовдосконалюватись – це неправда.
Окрім цього, психологи радять не забувати про свої мрії. Вік аж ніяк не має сковувати у досягненні цілей, які для вас важливі. І, впевнені, ваша дружина чи чоловік тільки підтримають у цьому.
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Ви вже "прочитана книга"
Навіть проживши у шлюбі десятки років, можна знайти у своїй другій половинці щось незвідане. Все тому, що ми часто до кінця не відкриваємось партнеру і тільки в особливі моменти ділимось спогадами, які раніше не виринали в пам'яті. Також нові вподобання чи хобі можуть здивувати партнера у шлюбі.
До прикладу, кореянка Чунджа тільки на пенсії відкрила для себе соціальні мережі. Зі своїм чоловіком вона записує кумедні відео, які змушують мільйонів користувачів мережі підписатись на їхній сімейний блог.
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Людина звички
Люди уявляють, що життя в передпенсійному чи пенсійному віці – це набір звичок: одна і та ж їжа, одяг чи хобі. Але в будь-яка людина прагне експериментувати і пробувати щось нове. До прикладу, до улюбленої страви додати нових спецій, або ж поїхати в місто, де ще ніколи не бував. Тому це стереотипи, які варто руйнувати.
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Спорт залишається в минулому
Звісно, з фізіологічної точки зору, тіло з роками змінюється. Однак є десятки прикладів, коли люди в 50 років дають такі фізичні навантаження, які молодь собі й не уявляє. Так, акторка і співачка Дженніфер Лопес з нареченим Алексом Родрігесом щодня годинами проводить в тренажерному залі. А зірці 24 липня виповнився 51 рік! Таке сімейне хобі, за словами психологів, може тільки зміцнити стосунки.
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Одягатись треба "за віком"
Це ще одні стереотипи про життя після 50 років, які активно руйнують світові знаменитості. Мей Маск – блогерка, модель та мама винахідника Ілона Маска, яка і в 72 навіть не задумується про старість. Американка одягає трендові речі, від яких в захваті вся молодь. І якщо в неї і є хустина, то вона точно не прикриває сивину.
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Починати власну справу запізно
Чимало людей переконані, що після 50 років започаткувати сімейну справу – запізно. Але це також поширений міф! Однак варто врахувати всі можливі ризики та добре обговорити це питання з партнером.
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Про інтимне життя варто поступово забути
Десятки пар, яким виповнилось 50 і більше, можуть посперечатись з цим міфом. І голлівудська комедія "Клуб "50 відтінків сірого" допоможе вам переконатись у цьому.
Дивіться трейлер до комедії "Клуб "50 відтінків сірого": відео