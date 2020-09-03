Як і в дитинстві, люди часто уявляють, яким буде їхнє життя у майбутньому. І ті міфи, які побутують у суспільстві, точно не відповідають реальності.

Журналісти 24 каналу підібрали 7 уявлень про життя сімейних пар після 50 років, які точно не відповідають дійсності.

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Розвиток – не для вас

У будь-якому віці питання навчання і саморозвитку є актуальним. І в 40 чи 50 ви можете пройти курси і змінити сферу діяльності. Тому поширена думка, що людина, яка вже має стабільні сімейні стосунки та роботу, не повинна самовдосконалюватись – це неправда.

Окрім цього, психологи радять не забувати про свої мрії. Вік аж ніяк не має сковувати у досягненні цілей, які для вас важливі. І, впевнені, ваша дружина чи чоловік тільки підтримають у цьому.

Ви вже "прочитана книга"

Навіть проживши у шлюбі десятки років, можна знайти у своїй другій половинці щось незвідане. Все тому, що ми часто до кінця не відкриваємось партнеру і тільки в особливі моменти ділимось спогадами, які раніше не виринали в пам'яті. Також нові вподобання чи хобі можуть здивувати партнера у шлюбі.

До прикладу, кореянка Чунджа тільки на пенсії відкрила для себе соціальні мережі. Зі своїм чоловіком вона записує кумедні відео, які змушують мільйонів користувачів мережі підписатись на їхній сімейний блог.

Людина звички

Люди уявляють, що життя в передпенсійному чи пенсійному віці – це набір звичок: одна і та ж їжа, одяг чи хобі. Але в будь-яка людина прагне експериментувати і пробувати щось нове. До прикладу, до улюбленої страви додати нових спецій, або ж поїхати в місто, де ще ніколи не бував. Тому це стереотипи, які варто руйнувати.

Спорт залишається в минулому

Звісно, з фізіологічної точки зору, тіло з роками змінюється. Однак є десятки прикладів, коли люди в 50 років дають такі фізичні навантаження, які молодь собі й не уявляє. Так, акторка і співачка Дженніфер Лопес з нареченим Алексом Родрігесом щодня годинами проводить в тренажерному залі. А зірці 24 липня виповнився 51 рік! Таке сімейне хобі, за словами психологів, може тільки зміцнити стосунки.

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Одягатись треба "за віком"

Це ще одні стереотипи про життя після 50 років, які активно руйнують світові знаменитості. Мей Маск – блогерка, модель та мама винахідника Ілона Маска, яка і в 72 навіть не задумується про старість. Американка одягає трендові речі, від яких в захваті вся молодь. І якщо в неї і є хустина, то вона точно не прикриває сивину.

Починати власну справу запізно

Чимало людей переконані, що після 50 років започаткувати сімейну справу – запізно. Але це також поширений міф! Однак варто врахувати всі можливі ризики та добре обговорити це питання з партнером.

Про інтимне життя варто поступово забути

Десятки пар, яким виповнилось 50 і більше, можуть посперечатись з цим міфом. І голлівудська комедія "Клуб "50 відтінків сірого" допоможе вам переконатись у цьому.

Дивіться трейлер до комедії "Клуб "50 відтінків сірого": відео