Сімейні канікули впливають на щастя дітей: цікаве дослідження

Вчені з’ясували, що сімейні довготривалі канікули можуть стати "якорем щастя" протягом всього життя дітей та є корисними для розвитку їх мозку.

Експерти наголошують, що батькам краще витрачати гроші на цікаві канікули, ніж на іграшки, передає видання Parents. "Адже сімейний відпочинок діти цінують не тільки в його момент, але ще довго зберігають у пам’яті", – пояснив психолог і автор бестселерів Олівер Джеймс.

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Дитяча психотерапевтка Марго Сендерленд зазначила, що насичене середовище сприяє взаємодії соціальних, фізичних, когнітивних та сенсорних вражень (наприклад, коли сім’я разом у басейні чи гуляє на природі). Згодом цей досвід посилює регулювання стресу, увагу, концентрацію, здатність до навчання, а також поліпшує фізичне та психічне здоров’я.

Крім того, сімейні канікули можуть виступати як "якір щастя". Дослідження показують, що найщасливіший спогад майже 50% опитаних був про відпустку з родиною. Третина респондентів сказала, що все ще яскраво пам’ятає свої сімейні канікули з дитинства, а чверть з них використовує такі спогади, щоб пережити важкі часи.

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