Сімейні обіди допомагають набути здорові звички у харчуванні: дослідження

Дослідники кажуть, що сімейні обіди зміцнюють зв’язки між батьками та дітьми, а також допомагають всім їм вибирати більш здорові страви.

Вчені провели метааналіз досліджень, присвячених харчуванню родин.

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Виявилося, що люди, які частіше харчуються разом, мають більш здорові харчові звички та вживають більше фруктів і овочів.

Окрім того, спільні сніданки, обіди та вечері допомагають людям пити менше безалкогольних солодких напоїв. Щоправда, щодо інших нездорових продуктів на кшталт снеків, фастфуду та десертів аналіз не дозволяє зробити точних висновків.