Сімейні традиції: 5 речей, які допоможуть зблизитися з дитиною

В період зимових свят дорослим хочеться нарешті відпочити, проте дітям нудно проводити пасивні вихідні. Тому ми вирішили розповісти вам про веселі, корисні та цікаві традиції, які розважать всіх членів сім'ї. Особливо, якщо вам набридли однакові поради такі, як зліпити сніговика, влаштувати кулінарний вечір чи пограти разом в настільні ігри.

Спір "провести годину, день чи тиждень без ґаджетів"

Дослідження показують, що смартфони дійсно позбавляють нас задоволення від розмови віч-на-віч,адже ми постійно відволікаємося і не вникаємо в те, що відбувається в реальності, передає видання "Освіторія".

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Тому можна, як мінімум, виділити годину, коли ніхто в родині не користується телефонами. Замість цього ви зможете поспілкуватися, пограти в ті ж настільні ігри (якщо хочеться), почитати книгу, погуляти, сходити в кіно і, загалом приємно провести час. Але тільки без гаджетів. Якщо в дітей це вийде, можна їм вигадати якусь нагороду, аби заохотити частіше залишати телефон в спокої.

Відеоігри

Часто батьки лають дітей за відеоігри, бо ті, мовляв, провокують агресію, заважають спати, та й взагалі суцільне зло. Проте, якщо грати усвідомлено і вдумливо, то з відеоігор можна витягти, як мінімум, море задоволення, а то й користь. До того ж, є ігри, які розвивають у дітей увагу.

Так, ви можете влаштувати сімейний чемпіонат або серію дуелей. Це куди веселіше і корисніше, ніж збирати негативні емоції. Також сьогодні можна зіграти в детальні симулятори футболу, баскетболу, тенісу, гольфу, регбі та інших видів спорту, або ж просто потанцювати, повторюючи рухи з екрана.



Пограйте з дітьми у відеоігри / Фото Unsplash

Діти на роботі

Часто припадає так, що в дітей ще тривають канікули, а батьки вже мають виходити на роботу. В такому випадку дітлахів можна взяти з собою. Цікаво, що у деяких країнах є визначені дні, коли всі батьки беруть з собою на роботу дітей – познайомити з колегами, розповісти про свої обов’язки та погодувати в офісній їдальні.

Адже не всі малюки знають, чим займаються їхні батьки. Такі заходи дуже зближують рідних, тому що відкривають дверцята у дорослий світ, який так цікавий дітям.

Сімейний серіал чи фільм

Саме на зимові свята з’являється час, коли вся родина зможе спокійно зібратися біля екрана і подивитися улюблений серіал або передачу. Можна також зробити кіномарафон, переглянувши по черзі щодня улюблені фільми чи мультики.

Ось список фільмів, які можна подивитися разом з дітьми.



Влаштуйте для малечі перегляд улюблених фільмів чи мультиків / Фото "Освіторія"

Спільне планування

Більшість батьків планують канікули, відпустку і навіть вихідні самі, не враховуючи думку дитини, заради якої ніби все й затівається.

Тому, щоб всі члени сім’ї отримали задоволення від спільного дозвілля, варто підключати дітей до прийняття рішень, скільки б років їм не було. Запитуйте, діліться думкою, давайте поради, але дозвольте хоча б частину рішень приймати дитині. Це навчить самостійності та допоможе стати відповідальнішими. До того ж, такі вихідні дійсно можуть стати спогадом мрії для вашого чада.